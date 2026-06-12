FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJNA PARTIJA /

Zamijenio je Džeku i ispisao povijest: Ovo nije uspjelo niti jednom napadaču na SP

Zamijenio je Džeku i ispisao povijest: Ovo nije uspjelo niti jednom napadaču na SP
×
Foto: EXPA/ Hasan Bratic/Newspix.pl/Profimedia

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu

12.6.2026.
23:36
Sportski.net
EXPA/ Hasan Bratic/Newspix.pl/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu je odigrana i prva utakmica u skupini B, pobjednika nije bilo u Torontu gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1.

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

Strijelac Jovo Lukić ispisao je povijest. Ne samo da je danas zabio svoj prvi gol za Bosnu i Hercegovinu, već je usput napravio i nešto što nitko nije do sada na svjetskim prvenstvima među napadačima. Točnije, od 1966. otkako se vodi takva statistika. Naime, bosanskohercegovački napadač je prvi napadač koji je na utakmici SP-a osvojio svih devet zračnih duela. 

 

 

Njegova prisutnost u napadu bila je od velike važnosti za igru Bosne i Hercegovine koja se temelji na dugim loptama. Jedan od osvojenih duela bio je i pogodak koji je zabio u 21. minuti kada mu je loptu nakon kornera prenio Sead Kolašinac

Bosnu i Hercegovino još očekuju utakmice sa Švicarskom i Katarom u kojima će pokušati doći do bodova za plasman u nokaut fazu Mundijala.

Bosna I HercegovinaKanadska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike