Zamijenio je Džeku i ispisao povijest: Ovo nije uspjelo niti jednom napadaču na SP

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu je odigrana i prva utakmica u skupini B, pobjednika nije bilo u Torontu gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1.

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

Strijelac Jovo Lukić ispisao je povijest. Ne samo da je danas zabio svoj prvi gol za Bosnu i Hercegovinu, već je usput napravio i nešto što nitko nije do sada na svjetskim prvenstvima među napadačima. Točnije, od 1966. otkako se vodi takva statistika. Naime, bosanskohercegovački napadač je prvi napadač koji je na utakmici SP-a osvojio svih devet zračnih duela.

100% - Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 - 100%). Headstrong. pic.twitter.com/yDRku4kRVc — OptaJohan (@OptaJohan) June 12, 2026

Njegova prisutnost u napadu bila je od velike važnosti za igru Bosne i Hercegovine koja se temelji na dugim loptama. Jedan od osvojenih duela bio je i pogodak koji je zabio u 21. minuti kada mu je loptu nakon kornera prenio Sead Kolašinac.

Bosnu i Hercegovino još očekuju utakmice sa Švicarskom i Katarom u kojima će pokušati doći do bodova za plasman u nokaut fazu Mundijala.