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Trump nazvao američkog izbornika uoči prve utakmice: Pogledajte hit-reakciju

Trump nazvao američkog izbornika uoči prve utakmice: Pogledajte hit-reakciju
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Foto: Screenshot/X/USMNT

Donald Trump neće prisustvovati utakmici, ali nazvao je izbornika i zaželio mu sreću

12.6.2026.
22:08
Sportski.net
Screenshot/X/USMNT
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Nogometna reprezentacija SAD-a otvorit će svoje Svjetsko prvenstvo protiv Paragvaja u subotu u tri ujutro po hrvatskom vremenu.

Donald Trump, američki predsjednik neće prisustvovati utakmici, ali nazvao je izbornika i zaželio mu sreću. U videu koji je podijelila američka reprezentacija političar Andrew Giuliani je bio uz izbornika Pochettina i kapetana Tima Reama te je predao mobitel izborniku. Vidjelo se da je Pochettinu neugodno, a Trump mu je preko mobitela poželio sreću.

"Hvala vam predsjedniče na podršci. Učinit ćemo sve da učinimo ponosnim i vas i sve ljude u ovoj zemlji", kazao je Pochettino predsjedniku na mobitel. Video možete pogledati OVDJE

U prvom kolu čeka ih vrlo težak suparnik. Paragvaj dolazi kao šestoplasirana momčad južnoameričkih kvalifikacija. Momčad koju vodi Gustavo Alfaro igra iznimno tvrd i defenzivno orijentiran nogomet pa su tako u 18 kvalifikacijskih utakmici primili tek 10 pogodaka, a zabili 14. 

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