Trump nazvao američkog izbornika uoči prve utakmice: Pogledajte hit-reakciju

Nogometna reprezentacija SAD-a otvorit će svoje Svjetsko prvenstvo protiv Paragvaja u subotu u tri ujutro po hrvatskom vremenu.

Donald Trump, američki predsjednik neće prisustvovati utakmici, ali nazvao je izbornika i zaželio mu sreću. U videu koji je podijelila američka reprezentacija političar Andrew Giuliani je bio uz izbornika Pochettina i kapetana Tima Reama te je predao mobitel izborniku. Vidjelo se da je Pochettinu neugodno, a Trump mu je preko mobitela poželio sreću.

"Hvala vam predsjedniče na podršci. Učinit ćemo sve da učinimo ponosnim i vas i sve ljude u ovoj zemlji", kazao je Pochettino predsjedniku na mobitel. Video možete pogledati OVDJE.

U prvom kolu čeka ih vrlo težak suparnik. Paragvaj dolazi kao šestoplasirana momčad južnoameričkih kvalifikacija. Momčad koju vodi Gustavo Alfaro igra iznimno tvrd i defenzivno orijentiran nogomet pa su tako u 18 kvalifikacijskih utakmici primili tek 10 pogodaka, a zabili 14.