Španjolci o Vatrenima: 'Hrvatska više nije autsajder i nikome ne pada na pamet zaboraviti je'

Početkom Svjetskog prvenstva najčitaniji španjolski mediji As objavio je priču o Hrvatskoj.

Pod egidom Favoriti Svjetskog prvenstva napisali su: "Hrvatska više nije autsajder. Plasman u polufinala na dva zadnja SP-a nije bio slučajan. Na nedavnim turnirima nitko nije ništa očekivao od Hrvatske, a oni su sve iznenadili. Ove godine ih nitko ne zaboravlja u svojim predviđanjima."

Objavili su i nekoliko statističkih podataka.

U 2018. i 2022., te u Ligi nacija 2023., Hrvatska je u prosjeku imala 56,8% posjeda lopte, zadržavajući mjesto među 5 najboljih na svijetu po preciznosti dodavanja s 87,4%. Srednji red je ključan. To je jedinica na svijetu koja najmanje puta gubi posjed u posljednjoj trećini pod velikim pritiskom, samo 9,2%.

S Dalićem se mogu nositi sa svakom utakmicom. Imaju 80% uspješnosti nakon 90 minuta, 6 od 7 u produžecima i briljiraju u penalima. Njihova formacija o kojoj se ne može pregovarati je 5-4-1 osmišljena da uspori utakmice posjedom u veznom redu i rastegne obranu u širinu.

Probijanje linija

Gvardiol je potpuno moderan branič: u prosjeku ima 64% uspješnosti u duelima na tlu i odgovoran je za probijanje linija svojim driblingom.

S 40 godina, Modrić je kreator igre momčadi. On i Kovačić kontroliraju tempo momčadi bilježeći 91,5% točnosti dodavanja.

Ante Budimir pruža igru ​​​​leđima golu i sposobnost završetka akcija koja je sustavu potrebna kada veznjaci žele distribuirati loptu.

Budućnost hrvatske obrane, a zasigurno i velikog europskog kluba, pripada Luki Vuškoviću. Sa samo 19 godina, ove je godine izbio na scenu u Bundesligi.

Upadljiva je odsutnost Brozovića u početnoj postavi. Veteran obrambenog veznog igrača bio je neumorna prisutnost u trijumfima 2018. i 2022. godine.

Ako ne uspiju osigurati prvo mjesto protiv Engleske, kasnije ih u nokaut fazi najvjerojatnije čeka - Francuska.