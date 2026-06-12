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VRLO VAŽAN BOD /

Reakcije medija u regiji na bod BiH: 'Ostaje gorak okus, ali...'

Reakcije medija u regiji na bod BiH: 'Ostaje gorak okus, ali...'
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Foto: DeFodi Images/DeFodi Images/Profimedia

Dojam je da obje ekipe mogu biti zadovoljne

12.6.2026.
23:19
Sportski.net
DeFodi Images/DeFodi Images/Profimedia
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Na Svjetskom nogometnom prvenstvu je odigrana i prva utakmica u skupini B, pobjednika nije bilo u Torontu gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1.

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

Dojam je da obje ekipe mogu biti zadovoljne. BiH je dugo imala vodstvo, ali Kanada je bila bolja i došla do svog prvog boda ikada na svjetskim prvenstvima. 

"Zmajevi nisu izdržali do kraja: BiH remizirala s Kanadom na startu Mundijala!", piše u naslovu bosanskohercegovačkog SportSporta. "Zmajevi remizirali s Kanadom na otvaranju Svjetskog prvenstva i osvojili vrlo važan bod", piše klix.ba. "I pored velikog boda, ostaje gorak okus, s obzirom da smo gol primili u finišu utakmice. Ovim bodom smo povećali šanse za prolazak dalje, s obzirom na to da na svom kontu imamo bod, a do kraja još dvije utakmice", stoji u njihovom tekstu. 

"Kanada napadala, BiH diplomirala obranu – 1:1 u Torontu", naslov je srpskog Sportkluba. "ZMAJEVI REMIJEM STARTALI NA MUNDIJALU: Kanada opsjedala gol, BiH uzela bod", kaže Kurir. "Bosna povela na Mundijalu, pa se spasila u 96. minuti: Poslije drame u Torontu Jovo će ući u povijest", stoji u naslovu Mondo sporta

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Reakcije MedijaKanadska Nogometna Reprezentacija
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