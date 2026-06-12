Neviđena ludnica u Torontu: Nitko nije očekivao da će Kanađani ovako osvojiti ulice
Napravili su domaći navijači atmosferu koju nitko od njih nije očekivao, a ostaje zavidjeti mogu li konačno zaobići i poraz
Povijesni je dan za kanadsku nogometnu reprezentaciju koja na otvaranju 'svog' SP-a protiv BiH traži prvi bod ikad na najvećim svjetskim smotrama.
U zemlji u kojoj nogomet nije među najpopularnijim sportovima do danas se nije mogao steći dojam neke prevelike euforije, no kanadski su navijači danas ipak izašli na ulice i napravili sjajnu atmosferu pred spoemnutu utakmicu.
Napravili su domaći navijači atmosferu koju nitko od njih nije očekivao, a ostaje zavidjeti mogu li konačno zaobići i poraz.
Kanada nikada u povijesti nije ostvarila pobjedu niti remi na Svjetskim prvenstvima. Do sada su sudjelovali na dva Mundijala (1986. i 2022.) te su u ukupno šest odigranih utakmica upisali isto toliko poraza.
SP 1986. (Meksiko): Izgubili su sve 3 utakmice u skupini bez postignutog pogotka (Francuska 0:1, Mađarska 0:2, Sovjetski Savez 0:2).
SP 2022. (Katar): Također su izgubili sva 3 susreta u skupini, ali su barem uspjeli postići svoja prva 2 pogotka na svjetskim prvenstvima ikad (Belgija 0:1, Hrvatska 1:4, Maroko 1:2).