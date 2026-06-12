Neviđena ludnica u Torontu: Nitko nije očekivao da će Kanađani ovako osvojiti ulice

Povijesni je dan za kanadsku nogometnu reprezentaciju koja na otvaranju 'svog' SP-a protiv BiH traži prvi bod ikad na najvećim svjetskim smotrama.

U zemlji u kojoj nogomet nije među najpopularnijim sportovima do danas se nije mogao steći dojam neke prevelike euforije, no kanadski su navijači danas ipak izašli na ulice i napravili sjajnu atmosferu pred spoemnutu utakmicu.

Canada’s March to the Match continues to work its way through the Toronto streets toward the stadiums.



Beautiful scenes as fans chant and cheer and high five fans who are lining the streets.



It’s going to be electric inside the stadium today. pic.twitter.com/PUg96LzLYn — Devin Heroux (@Devin_Heroux) June 12, 2026

Napravili su domaći navijači atmosferu koju nitko od njih nije očekivao, a ostaje zavidjeti mogu li konačno zaobići i poraz.

Canada fans are already FIRED UP 2 1/2 hours ahead of game time at Toronto’s Union GO Station 🗣️🇨🇦🫨⚽️🚊 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E5HAQc8V7G — TSN (@TSN_Sports) June 12, 2026

Kanada nikada u povijesti nije ostvarila pobjedu niti remi na Svjetskim prvenstvima. Do sada su sudjelovali na dva Mundijala (1986. i 2022.) te su u ukupno šest odigranih utakmica upisali isto toliko poraza.

SP 1986. (Meksiko): Izgubili su sve 3 utakmice u skupini bez postignutog pogotka (Francuska 0:1, Mađarska 0:2, Sovjetski Savez 0:2).

SP 2022. (Katar): Također su izgubili sva 3 susreta u skupini, ali su barem uspjeli postići svoja prva 2 pogotka na svjetskim prvenstvima ikad (Belgija 0:1, Hrvatska 1:4, Maroko 1:2).

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