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Neviđena ludnica u Torontu: Nitko nije očekivao da će Kanađani ovako osvojiti ulice

Neviđena ludnica u Torontu: Nitko nije očekivao da će Kanađani ovako osvojiti ulice
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Foto: Horacio Zamora/Zuma Press/Profimedia

Napravili su domaći navijači atmosferu koju nitko od njih nije očekivao, a ostaje zavidjeti mogu li konačno zaobići i poraz

12.6.2026.
20:01
Sportski.net
Horacio Zamora/Zuma Press/Profimedia
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Povijesni je dan za kanadsku nogometnu reprezentaciju koja na otvaranju 'svog' SP-a protiv BiH traži prvi bod ikad na najvećim svjetskim smotrama. 

U zemlji u kojoj nogomet nije među najpopularnijim sportovima do danas se nije mogao steći dojam neke prevelike euforije, no kanadski su navijači danas ipak izašli na ulice i napravili sjajnu atmosferu pred spoemnutu utakmicu. 

Napravili su domaći navijači atmosferu koju nitko od njih nije očekivao, a ostaje zavidjeti mogu li konačno zaobići i poraz. 

Kanada nikada u povijesti nije ostvarila pobjedu niti remi na Svjetskim prvenstvima. Do sada su sudjelovali na dva Mundijala (1986. i 2022.) te su u ukupno šest odigranih utakmica upisali isto toliko poraza.

SP 1986. (Meksiko): Izgubili su sve 3 utakmice u skupini bez postignutog pogotka (Francuska 0:1, Mađarska 0:2, Sovjetski Savez 0:2).

SP 2022. (Katar): Također su izgubili sva 3 susreta u skupini, ali su barem uspjeli postići svoja prva 2 pogotka na svjetskim prvenstvima ikad (Belgija 0:1, Hrvatska 1:4, Maroko 1:2).

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