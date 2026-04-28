Napetost se mogla rezati nožem: Pogledajte kako je Ilić provocirao Barbira usred Beograda

Aleksandar 'Joker' Ilić i Đani Barbir pred beogradskom Arenom odradili su prvo sučeljavanje uoči njihovog meča na FNC 31 priredbi koja se održava u glavnom gradu Srbije za malo više od mjesec dana, 30. svibnja.

Netrpeljivost između tog dvojca traje godinama, a sada će se konačno održati njihov meč za pojas u srednjoj kategoriji.

FNC 31. gledajte 30. svibnja UŽIVO na Voyo

"Ajde da i ti obraniš pojas jednom više", rekao je Ilić Barbiru, a Đani nije odgovorio na provokaciju.

To mu je 'Joker' rekao zato jer je Barbir posljednji put branio pojas prije tri godine, 2023. u Zagrebu protiv Poljaka Arkadiusza Maziakowskog.

Na FNC 31 očekuje nas niz spektakularnih mečeva: u teškoj kategoriji borit će se Darko Stošić, bivši izazivač za pojas, protiv iskusnog UFC borca i nekadašnje NFL zvijezde Grega Hardyja, dok će Ivica Trušček, legendarni hrvatski borac s najviše mečeva u regiji, u velteru boriti protiv Kamira Kraske. Među ostalim najavljenim borbama su Tomo Spahović protiv Valerija Atanasova u poluteškoj, Stanislav Krofak protiv Aleksandra Jankovića u velteru te debitant Irisbiev Khanbulat protiv Dalibora Dragojevića, također u velter kategoriji.

