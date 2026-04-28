FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE MOGU SE NI SMISLITI

Napetost se mogla rezati nožem: Pogledajte kako je Ilić provocirao Barbira usred Beograda

Napetost se mogla rezati nožem: Pogledajte kako je Ilić provocirao Barbira usred Beograda
×
Foto: barbir.djani/Instagram

Đani Barbir i Aleksandar Ilić predvode spektakularni FNC 31

28.4.2026.
17:58
M.G.
barbir.djani/Instagram
VOYO logo
VOYO logo

Aleksandar 'Joker' Ilić i Đani Barbir pred beogradskom Arenom odradili su prvo sučeljavanje uoči njihovog meča na FNC 31 priredbi koja se održava u glavnom gradu Srbije za malo više od mjesec dana, 30. svibnja.

Netrpeljivost između tog dvojca traje godinama, a sada će se konačno održati njihov meč za pojas u srednjoj kategoriji.

"Ajde da i ti obraniš pojas jednom više", rekao je Ilić Barbiru, a Đani nije odgovorio na provokaciju.

To mu je 'Joker' rekao zato jer je Barbir posljednji put branio pojas prije tri godine, 2023. u Zagrebu protiv Poljaka Arkadiusza Maziakowskog.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na FNC 31 očekuje nas niz spektakularnih mečeva: u teškoj kategoriji borit će se Darko Stošić, bivši izazivač za pojas, protiv iskusnog UFC borca i nekadašnje NFL zvijezde Grega Hardyja, dok će Ivica Trušček, legendarni hrvatski borac s najviše mečeva u regiji, u velteru boriti protiv Kamira Kraske. Među ostalim najavljenim borbama su Tomo Spahović protiv Valerija Atanasova u poluteškoj, Stanislav Krofak protiv Aleksandra Jankovića u velteru te debitant Irisbiev Khanbulat protiv Dalibora Dragojevića, također u velter kategoriji.

Fnc 31đani BarbirAleksandar Ilic
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike