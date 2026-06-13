Nikola Vlašić odiše mirnoćom i samopouzdanjem: 'Volim taj osjećaj, jesi ili nisi'

Puno sam mirniji nego uoči svjetskog prvenstva u Katru, poručio je Nikola Vlašić na konferenciji za medije u Aleksandriji.

Vlašić je dio reprezentacije od svibnja 2017. godine kada je zaigrao protiv Meksika, a u rujnu 2019. je postigao je prvi pogodak protiv Slovačke.

Do sada je sakupio 62 nastupa i deset golova, a može se pohvaliti katarskom broncom i srebrom iz Lige nacija.

"Ispred mene je drugo svjetsko prvenstvo, nekako se osjećam smirenije. Sve mi je ovo poznato, puno sam mirniji. Nadam se da možemo ponoviti Katar, svi su zdravi i najvažnije je da tako ostane."

Upravo bi ta mirnoća u hrvatskim redovima, uz znanje i iskustvo, mogla bi biti najveća snaga Hrvatske na putu prema novom velikom rezultatu.

Reprezentativci su u Aleksandriji već nekoliko dana, Vlašić je istaknuo kako su ih ljudi sjajno primili.

"Osjećamo kako su nas ljudi prihvatili, nadam se da ćemo se pokazati u pravom svijetlu i opravdati njihovu ljubaznost i povjerenje."

Važna uloga

Prvi suparnik "Vatrenima" bit će engleska reprezentacija.

"Faza obrane će imati važnu ulogu, imaju odlične individualce. Trebat ćemo držati linijski prostor. Morat ćemo paziti i na prekide u kojima su opasni."

Osim zajedničkih priprema i analiza protivnika, svaki igrač dobiva i video klipove zavisno o poziciji na kojoj igra.

"Imamo analitiča koji svakom šalje video, ovisno o poziciji, jako se dobro pripremamo, to nije upitno. Bit ćemo spremni."

Vlašić je neko vrijeme igrao u Weset Hamu zajedno s Declanom Riceom, jednim od ključnih engleskih igrača.

"Od prvog dana se vidjelo da je igrač svjetske klase. Uvijek sam mu govorio da može igrati gdje hoće. Drago mi je da je došao na tu razinu, čujemo se i u kontaktu smo. Želim mu sve najbolje, osim protiv nas."

Torino je dobio novog trenera, pa talijanske kolege zanimalo ima li kakvu poruku za Ignacija Abatea.

"Danas je bila službena obavijest, želim mu dobrodošlicu, igrao je napadački nogomet s dosta posjeda. nadam se da ćemo imati uspješnu godinu."

Prisjetio se i katarski dana, poserbno izvođenja jedanaesteraca protiv Japana i Brazila.

"Volim taj osjećaj, jesi ili nisi. Ako su penali znaš da si daleko dogurao."