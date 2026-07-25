[KVIZ] Svi moraju bez greške prepoznati ove šumske životinje

Oni su tihi stanovnici zelenih dubina, majstori kamuflaže i simboli neukroćene prirode. Njihovi životi utkani su u šuštanje lišća, miris vlažne zemlje te igru svjetla i sjene. Od veličanstvenog jelena čije rogovlje kruni šumu, do mudre sove koja vlada noću, šumske životinje su duša naše divljine. Ali jeste li znali da neke od njih grade složene podzemne gradove, komuniciraju mirisima koje ne možemo osjetiti ili prespavaju cijelu zimu?