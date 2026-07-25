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TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ /

Avion se zabio u obiteljsku kuću: Pilot poginuo, traje potraga za još jednom osobom

Avion se zabio u obiteljsku kuću: Pilot poginuo, traje potraga za još jednom osobom
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Foto: Screenshot 'X'/Blickch

Policija zasad nije izvijestila o drugim ozlijeđenim osobama, a okolnosti pada još se utvrđuju

25.7.2026.
14:10
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/Blickch
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Pilot manjeg zrakoplova poginuo je nakon što se letjelica u subotu prijepodne zabila u obiteljsku kuću u Ganderkeseeu, nedaleko od Oldenburga u Donjoj Saskoj. Spasilačke službe tragaju za još jednom osobom za koju se pretpostavlja da je bila u zrakoplovu, doznaje 24ur.

Letjelica je oko 11 sati udarila u krov kuće i gotovo se cijela zabila u unutrašnjost objekta, dok je iz krovišta ostao vidljiv tek njezin stražnji dio.

Prema dosad dostupnim informacijama, među stanarima nema stradalih jer u trenutku nesreće nisu bili kod kuće. Policija zasad nije izvijestila o drugim ozlijeđenim osobama, a okolnosti pada još se utvrđuju.

ZrakoplovNesrećaPoginuo PilotTraganjeNjemačkaDonja Saska
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