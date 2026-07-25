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VOYO KIDS /

Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster

Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
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Foto: Voyo

Animirana serija 'Dinoster', brzo je osvojila mlade gledatelje diljem svijeta

25.7.2026.
14:45
Hot.hr
Voyo
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Spajajući omiljenu temu dinosaura s elementima znanstvene fantastike i akcije, ovaj serijal nudi uzbudljivu priču o timskom radu, hrabrosti i zaštiti prirode. Iza šarene animacije kriju se zanimljivi detalji koji ga čine posebnim. 

Globalna suradnja na djelu

Jedna od ključnih značajki serije jest njezino međunarodno porijeklo. 'Dinoster' nije proizvod jedne zemlje, već rezultat je suradnje Južne Koreje, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, što joj daje globalnu privlačnost. Produkciju potpisuje južnokorejski studio FunnyFlux Entertainment, dok je za distribuciju na kineskom tržištu zadužena tvrtka Alpha Group Co., Ltd. Takav model omogućio je spajanje resursa i kreativnih vizija, što je rezultiralo pričom koja rezonira s publikom neovisno o granicama.

Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
Foto: Voyo
Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
Foto: Voyo

Putovanje u svijet prapovijesnih stvorenja

Radnja serije temelji se na inovativnom konceptu koji nadilazi klasične priče o dinosaurima. Pratimo avanture četvero tinejdžera - Lucia, Oza, Delby i Jay Mina - koji pod vodstvom znanstvenice Laure otkrivaju 'Dino-Zemlju', paralelnu dimenziju u kojoj dinosauri nikada nisu izumrli. Njihov zadatak nije samo proučavanje ovih stvorenja, već i njihova aktivna zaštita od prijetnji koje bi mogle dovesti do njihova izumiranja.

Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
Foto: Voyo
Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
Foto: Voyo

Kvantna tehnologija protiv kibernetičkog zla

Kako bi ispunili svoju misiju, tim koristi naprednu 'kvantnu' tehnologiju. Njihova specijalizirana odijela i vozila koja se mogu transformirati ključni su alati u borbi protiv glavnog negativca, Bexa Huntera. Ovaj odmetnuti znanstvenik nastoji porobiti dinosaure pretvarajući ih u opasne kibernetičke 'Armorsaure' kako bi osvojio obje dimenzije. Borba protiv Huntera i njegovih mehaniziranih čudovišta čini okosnicu radnje, stavljajući na kušnju vještine i timski duh mladih heroja. Kroz sezone, prijetnje evoluiraju u još opasnije 'Mecha Dinosaure' i 'Tehnosaure', neprestano podižući uloge i napetost.

Nova dimenzija zabave: Tri razloga iza uspjeha animirane serije Dinoster
Foto: Voyo

Uspjeh 'Dinostera' leži u pametnom spoju edukativnog sadržaja o dinosaurima, lekcija o prijateljstvu i suradnji te dinamične, vizualno impresivne akcije. Serija dokazuje da ljubav prema dinosaurima ne poznaje granice, a kada se spoji s modernom tehnologijom i pričom o herojstvu, stvara se formula za globalni hit. Animiranu seriju 'Dinoster' gledaj na platformi Voyo u sklopu KIDS profila.

VoyoVoyo Za DjecuDinosauri
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