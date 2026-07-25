Stravična nesreća u Siriji: U sudaru dvaju autobusa poginulo 35 ljudi

U sudaru dvaju putničkih autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba, a 30 ih je ozlijeđeno. Prometna nesreća dogodila se na autocesti između Deir ez-Zora i Damaska.

Broj stradalih u subotu je potvrdio dužnosnik sirijskog ministarstva zdravstva za sirijsku novinsku agenciju SANA, piše Reuters.

🇸🇾 Grave accidente de autobuses en Siria, con casi 20 fallecidos y decenas de heridos en la carretera Damasco-Deir ez-Zor cerca de Al-Sukhnah. pic.twitter.com/1AcNlKmHa5 — Georg Grár (@GeorgGrar) July 25, 2026

Prema informacijama ministarstva unutarnjih poslova u nesreći su sudjelovali autobus s pripadnicima snaga unutarnje sigurnosti i civilni putnički autobus.