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NAJMANJE 30 OZLIJEĐENIH /

Stravična nesreća u Siriji: U sudaru dvaju autobusa poginulo 35 ljudi

Stravična nesreća u Siriji: U sudaru dvaju autobusa poginulo 35 ljudi
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Foto: Screenshot/X

U nesreći su sudjelovali autobus s pripadnicima snaga unutarnje sigurnosti i civilni putnički autobus

25.7.2026.
15:14
F.K.
Screenshot/X
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U sudaru dvaju putničkih autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba, a 30 ih je ozlijeđeno. Prometna nesreća dogodila se na autocesti između Deir ez-Zora i Damaska.

Broj stradalih u subotu je potvrdio dužnosnik sirijskog ministarstva zdravstva za sirijsku novinsku agenciju SANA, piše Reuters.

Prema informacijama ministarstva unutarnjih poslova u nesreći su sudjelovali autobus s pripadnicima snaga unutarnje sigurnosti i civilni putnički autobus.

Prometna NesrećaSirijaAutobus
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