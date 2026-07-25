NAJMANJE 30 OZLIJEĐENIH /
Stravična nesreća u Siriji: U sudaru dvaju autobusa poginulo 35 ljudi
U nesreći su sudjelovali autobus s pripadnicima snaga unutarnje sigurnosti i civilni putnički autobus
25.7.2026.
15:14
Screenshot/X
U sudaru dvaju putničkih autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba, a 30 ih je ozlijeđeno. Prometna nesreća dogodila se na autocesti između Deir ez-Zora i Damaska.
Broj stradalih u subotu je potvrdio dužnosnik sirijskog ministarstva zdravstva za sirijsku novinsku agenciju SANA, piše Reuters.
Prema informacijama ministarstva unutarnjih poslova u nesreći su sudjelovali autobus s pripadnicima snaga unutarnje sigurnosti i civilni putnički autobus.
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