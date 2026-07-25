Bivša misica otvorila dušu o borbi s limfomom: 'Molila sam Boga za malo sna i zalogaj hrane'

Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor (44), koja je prošla tešku borbu s limfomom, dirnula je pratitelje još jednom emotivnom objavom na Instagramu. Uz fotografiju snimljenu tijekom odmora, objavila je pismo upućeno samoj sebi u kojem se prisjetila najtežih trenutaka bolesti, ali i poručila koliko ju je to iskustvo promijenilo.

"Draga ja, pogledaj se u ogledalo. Nemoj gledati samo umor pod očima ili tijelo koje se još uvijek oporavlja i teško diše. Pogledaj dublje", započela je svoju objavu, prisjećajući se noći u kojima je molila Boga za malo sna i dana kada je, kako kaže, i jedan običan obrok zahtijevao golemu snagu.

Priznala je da joj je bolest promijenila pogled na život te da je iz svega izašla snažnija i povezanija s vjerom.

"Prošla si kroz najtežu bitku. Možda su ožiljci tu, možda se tvoje tijelo još uvijek svakodnevno bori s umorom, ali tvoja duša je pobijedila. Ti si pobjednica, ne zato što je sve prošlo bezbolno, nego zato što si sačuvala vjeru i osmijeh kada je bilo najteže", napisala je.

Otkrila je i kako se tijekom bolesti poistovjetila sa Scarlett O'Harom, junakinjom kultnog filma Zameo ih vjetar.

"Moja bolest bila je moj osobni rat. Bilo je dana kada sam, slomljena, molila Boga samo za sat sna i zalogaj hrane. Morala sam dotaknuti dno da bih otkrila svoju neslomljivu snagu", poručila je.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Objavu je zaključila optimističnom porukom

"Moje tijelo je još slabo, ali moj duh pobjeđuje. Uostalom, sutra je novi dan. Moj novi dan je stigao blagoslovljen, pun vjere i jači nego ikada."

Podsjetimo, Pahor je krajem prošle godine otkrila da boluje od limfoma, a svoj put liječenja, koji je uključivao kemoterapiju i radioterapiju, otvoreno je dijelila s javnošću. U travnju je završnu fazu liječenja prošla u Turskoj, a nedugo nakon toga simbolično je poderala karticu za radioterapiju, označivši kraj jednog od najtežih razdoblja u svom životu.