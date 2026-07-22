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IVANČICA PAHOR /

Bivša misica o životu nakon borbe s karcinomom: 'I najteži dani imali su svoj smisao'

Bivša misica o životu nakon borbe s karcinomom: 'I najteži dani imali su svoj smisao'
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Na fotografijama snimljenim u idiličnom rustikalnom ambijentu, vjerojatno negdje na hrvatskoj obali, Pahor pozira u šarenoj ljetnoj kombinaciji, noseći upečatljivu Versace torbu

22.7.2026.
16:19
Hot.hr
Davorin Visnjic/PIXSELL
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Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor (44) podijelila je na svom Instagram profilu seriju ljetnih fotografija. Međutim, opis koji ih prati otkriva priču o nadi, izdržljivosti i pobjedi nakon najtežih životnih izazova. 

"Poslije svake kiše dolazi sunce. To nije samo izreka, nego podsjetnik da nijedna oluja ne traje zauvijek", započela je Pahor svoju emotivnu objavu. Naime, krajem 2025. godine, Pahor je otkrila da joj je dijagnosticiran limfom i od tada je sa svojim pratiteljima otvoreno dijelila detalje o zahtjevnom liječenju, uključujući i kemoterapije.

"I u životu postoje razdoblja kada nam se čini da je sve sivo, da nas je život stavio na kušnju i da više nemamo snage. Ali upravo tada, kada ne odustanemo, počinje se rađati novo jutro. Danas znam da su i najteži dani imali svoj smisao. Naučili su me cijeniti mir, male trenutke sreće, zagrljaje, zdravlje i svaki novi izlazak sunca", napisala je bivša misica.

 

Na fotografijama snimljenim u idiličnom rustikalnom ambijentu, vjerojatno negdje na hrvatskoj obali, Pahor pozira u šarenoj ljetnoj kombinaciji, noseći upečatljivu Versace torbu. Komentari ispod objave ispunjeni su riječima podrške i divljenja, poput "Predivna" i "Prekrasna", te brojnim srcima koja potvrđuju koliko je njezina priča inspirirala mnoge.

Ivančica PahorBolestIspovijest
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