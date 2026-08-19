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Senzacionalan zaplet oko Livakovića: U transfer se uključuje Barcelona!

Senzacionalan zaplet oko Livakovića: U transfer se uključuje Barcelona!
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trenutno tu ulogu ima Wojciech Szczęsny, kojem ugovor istječe u ljeto 2027. godine

19.8.2026.
13:39
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Saga oko povratka Dominika Livakovića u Dinamo dobila je neočekivani zaokret. Barcelona bi od Fenerbahčea otkupila Livakovića za oko tri milijuna eura plus bonuse, a potom ga poslala na jednogodišnju posudbu u Dinamo.

Takav rasplet mogao bi odgovarati svim stranama. Dinamo bi dobio hrvatskog reprezentativca, Livaković bi se vratio na Maksimir, dok bi Barcelona riješila pitanje buduće pričuve Joanu Garciji.

Trenutno tu ulogu ima Wojciech Szczęsny, kojem ugovor istječe u ljeto 2027. godine. Nakon njegova odlaska Livaković bi se mogao vratiti u Barcelonu.

Transfer se pokušavao riješiti što prije kako bi Livaković mogao nastupiti u play-offu Lige prvaka protiv Vikinga, no to se nije dogodilo. Prvi susret u Zagrebu završio je 2:2, a uzvrat je sljedeće srijede u Stavangeru.

Livaković je drugi dio prošle sezone proveo na posudbi u Dinamu, s kojim je osvojio dvostruku krunu.

Dominik LivakovićDinamoBarcelona
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