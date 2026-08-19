Poljacima stigla sjajna vijest uoči okršaja s Hajdukom

Poljski Raków povukao je potez koji mu daje značajnu prednost uoči uzvratnog dvoboja s Hajdukom u doigravanju za Konferencijsku ligu. Iskoristili su mogućnost odgode prvenstvene utakmice protiv Gornika Zabrze, osiguravši si tako cijeli tjedan za odmor i pripremu. Splićani, s druge strane, istu priliku nemaju.

Pravila koja idu na ruku Poljacima

Poljska Ekstraklasa omogućuje svojim klubovima koji se natječu u završnim fazama europskih kvalifikacija odgodu jedne prvenstvene utakmice. Raków je tu opciju iskoristio bez oklijevanja i prebacio susret s Gornikom za treći rujna. Ovo nije prvi put da klub iz Częstochowe poseže za ovom mjerom tijekom aktualne europske kampanje, jer su već ranije odgodili dvoboj kako bi se bolje pripremili za europske izazove. Takav pristup jasno pokazuje da je plasman u grupnu fazu Konferencijske lige apsolutni prioritet kluba, kojem su podređene sve domaće obveze.

Hajduka čeka pakleni ritam

Za razliku od svojih suparnika, Hajduk se nalazi u bitno drugačijoj situaciji. Prema propozicijama SuperSport HNL-a, klubovi nemaju pravo na odgodu utakmica samo zbog nastupa u Europi. To znači da Splićane nakon prve utakmice na Poljudu u četvrtak čeka paklen raspored. Već u nedjelju igraju derbi protiv Osijeka, a potom putuju u Poljsku na odlučujući uzvrat 27. kolovoza. Domaća pravila dopuštaju pomicanje utakmice s nedjelje na ponedjeljak, no to Hajduku ne bi pomoglo jer bi skratilo vrijeme za pripremu uzvrata.