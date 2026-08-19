Medvjed izvukao ženu iz šatora i ubio je pred očima zaručnika: 'Nije je htio pustiti'

U planinama Altaj u Rusiji, divlji medvjed izvukao je 29-godišnju ženu iz šatora, odvukao je u šumu i ubio.

Napad se dogodio u kampu u selu Artibaš gdje je Snežana Koroljova boravila s partnerom, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, koja se poziva na službene izvore.

Medvjed je oko jedan sat ujutro rastrgao šator i izvukao nesretnu ženu te je odvukao prema rijeci Biji. Zaručnik, koji ju je dan ranije zaprosio, svjedočio je stravičnom napadu.

'Odvukao ju je preko rijeke'

Ruskim medijima rekao je da su on i drugi kamperi pokušali odvratiti medvjedu pažnju, ali bez uspjeha.

Životinja je, prema svjedočenjima, nakon napada počela zatrpavati tijelo žene.

Lovočuvari i policija pucali su u zrak kako bi je otjerali, međutim, nisu uspjeli. U medvjeda se nije izravno pucalo, navodno zbog pravila koja ograničavaju upotrebu vatrenog oružja u naseljenim područjima.

"Pucali su u zrak, ali medvjed se nije uplašio. Nije je htio pustiti i odvukao ju je preko rijeke", ispričala je svjedokinja Alina.

Za medvjedom se još traga.

Medvjed i ranije te večeri pokušao napasti

U ruskom Altaju nalazi se velik broj medvjeda i sve se češće približavaju ljudima. Vlasti su zbog toga navodno planirale uvesti policijski sat dok je ruska agencija za civilnu zaštitu upozorila turiste na stalnu opasnost.

Na povećanje broja medvjeda upozorilo je i lokalno lovačko društvo koje je navelo da je skraćena sezona lova pridonijela povećanju njihove populacije. Jedan od mogućih razloga približavanja naseljima i ljudima stoga može biti i nedostatak hrane.

Jedna mještanka ispričala je da je njezina sestra u noći tragedije također srela medvjeda, ali uspjela se spasiti ulaskom u kolibu. Vozač koji je naišao automobilom pokušao je životinju otjerati svjetlima, a navodno ju je pritom i udario vozilom.

Napadi medvjeda u Rusiji - koja je dom velikom broju smeđih i polarnih medvjeda - događaju se često, ali smrtni slučajevi relativno su rijetki.

Medvjed je sredinom srpnja ubio 62-godišnjeg muškara u Magadanskoj regiji na dalekom istoku Rusije.