Putnici uočili medvjeda na dalekovodu i odmah obavijestili službe, nažalost mu nije bilo pomoći

Jedan nesretni crni medvjed tragično je skončao od posljedica strujnog udara nakon što se jadan popeo na dalekovod u Novom Meksiku.

Nesvakidašnji prizor zabilježen je u ponedjeljak u blizini gradića Gladstone, oko 270 kilometara istočno od Santa Fea, a sirotog je medu prva uočila Shannon Mullens, koja je s obitelji putovala autocestom 56:

"Isprva nismo vjerovali očima. Učinilo nam se da je mrtav sve dok se nismo približili", izjavila je Mullens za Storyful.

Obitelj je odmah nazvala hitnu službu koja je ubrzo o svemu obavijestila nadležne, ali ispostavilo se da će spašavanje životinje biti rizično jer bi uspavljivanje medvjeda na toj visini vjerojatno uzrokovalo smrtonosan pad.

Nažalost, prije nego što su stručnjaci uspjeli osmisliti način kako spustiti medvjeda, odvio se najgori mogući scenarij. Medvjed je došao u kontakt sa žicama pod naponom, doživio strujni udar i na mjestu uginuo.

Zašto se medvjedi penju na stupove?

Stručnjaci za divlje životinje pojasnili su da medvjedi te strukture često doživljavaju kao zamjenu za drveće, a čest razlog takvog ponašanja bijeg je od uočene prijetnje.

Buka prometa, lavež pasa ili iznenadna pojava ljudi mogu prestrašiti medvjeda i natjerati ga da potraži spas na najbližem visokom objektu.

Osim bijega, postoje i drugi razlozi. Medvjedi koriste stabla i slične objekte za komunikaciju. Grebanjem, grizenjem i trljanjem o koru ostavljaju mirisne tragove kojima označavaju svoj teritorij i šalju poruke drugim medvjedima o svojoj prisutnosti, statusu i spremnosti za parenje.

Nažalost, ono što je u prirodi instinktivna i spasonosna reakcija, u blizini ljudske infrastrukture pretvara se u smrtonosnu zamku. Najveća opasnost je strujni udar, koji je bio koban i u ovom slučaju u Novom Meksiku, kao i u sličnom incidentu 2019. godine u Coloradu, kada je medvjed također stradao bježeći od prometa.

Osim opasnosti za samu životinju, ovakvi događaji predstavljaju rizik i za ljude. Kontakt životinje s visokonaponskim vodovima može uzrokovati oštećenje opreme, dovesti do prekida opskrbe električnom energijom, a u najgorem slučaju i izazvati požar.

Istina, u Arizoni je zabilježen slučaj kada je radnik elektroprivrede, nakon što je isključio struju, uspio dugim izoliranim štapom nježno potaknuti medvjeda da se sigurno spusti.