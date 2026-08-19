DP podigao uzbunu zbog otpada u Ogulinu, pokazali i fotografije: Kažu da se ne zna što je unutra

Na odlagalište Sodol dovozi se neutvrđena količina otpada nepoznatog sadržaja i zaprima izvan radnog vremena, ustvrdili su članovi DP-a u srijedu u Ogulinu, nakon što je gradonačelnik Dalibor Domitrović (SDP) demantirao tvrdnje na društvenim mrežama o nelegalnostima u tom odlagalištu.

Član DP-a Željko Stipetić ustvrdio je da je gradonačelnik neistinito u utorak tvrdio da se otpad na odlagalište Sodol ne zaprima iza 15 sati, te priložio fotografije za koje kaže da pripadaju tvrtki Stambeno-komunalno gospodarstvo Ogulin i prikazuju istovar otpada 16. srpnja 2025. u 16.50 sat, i kada je odlagalište zatvoreno.

Foto: RTL Danas

Gradonačelnik demantirao

Na odlagalište se prije tri godine intenzivno počelo dovoziti otpad iz drugih sredina, a Sodol je na krškom tlu. S tog područja većinu vode za ljudsku potrošnju crpi Duga Resa, rekao je Stipetić na konferenciji za novinare.

Ogulinski gradonačelnik Domitrović izvijestio je u utorak da je privremeno obustavio dovoz otpada na odlagalište ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o dovozu opasnog otpada. Dematirao je da se na odlagalište Sodol dovozi opasni otpad, već da se dovozi miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, u tijeku radnog vremena.

DP-ovci ističu da se građani boje za sigurnost te najavljuju da će zbog svih nepravilnosti oko odlagališta unatrag tri godine razmisliti o podnošenju kaznene prijave kada prikupe dovoljno materijala.

Mlinarić: Država će hitno sanirati nezakonita odlagališta

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je kako su u slučaju opasnog otpada u Gospiću zakazale službe kao što su carina, inspekcija i Sigurnosno-obavještajna agencija, te najavio da će država hitno sanirati nezakonita odlagališta.

Što se tiče izvanredne sjednice Hrvatskog sabora o toj temi, Mlinarić je rekao kako je ustavno pravo predsjednika Zorana Milanovića da sazove izvanrednu sjednicu Sabora, ali da su oni već ranije na koalicijskom sastanku zatražili ono što predlaže Milanović.

DP će biti u sabornici i bit ćemo dio rješenja, kazao je. Dodao je kako lijeva oporba i druge stranke žele profitirati samo radi sebe, a DP je dio vladajuće većine i traže rješenja za hitno saniranje odlagališta.

Mlinarić se založio i za maksimalne kazne za počinitelje. "Tražit ćemo izmjene Kaznanog zakona da se kriminalnicima koji su dovukli tone i tone otpada u hrvatsku, oduzme imovina i njihovim novcima sanira šteta", kazao je.

SDP uputio osam pitanja Vladi i Ministarstvu

Član saborskog Odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović (SDP) u srijedu je pak uputio Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša osam pitanja o sanaciji oko 37 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću te očekuje odgovore prije izvanredne sjednice Sabora sazvane za četvrtak i petak.

Zmajlović je pitanja uputio na temelju Zakona o zaštiti okoliša, a od Vlade i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije očekuje konkretan dokument ili podatak da dokument ne postoji jer, kako kaže, "trećeg odgovora nema, a nema ni političkog odgovora“.

Prije svega traži odgovore o preventivnim mjerama poduzetima nakon saznanja za štetu u okolišu u Gospiću, uključujući akt na temelju kojeg su poduzete i datum donošenja. Zanima ga i je li Ministarstvo iskoristilo ovlast za samostalno poduzimanje nužnih mjera zaštite i otklanjanja štete te je li o potrebi takvog djelovanja obavijestilo Vladu.

Traži i odgovor je li pokrenut žurni postupak kojim bi mjere provela treća osoba na trošak odgovornog operatera, tko je i kada angažiran kao ovlašteni procjenitelj štete te je li izrađena propisana procjena.

Zmajlović nadalje želi znati koji je rok Ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa i tko je angažiran za njegovu izradu, kao i kada je imenovano stručno povjerenstvo za sanacijski program te tko su njegovi članovi.

Jedno od pitanja odnosi se na uključivanje javnosti, odnosno kada će građanima Gospića i drugim zainteresiranima biti omogućeno da daju primjedbe na predložene mjere.

Na kraju traži odgovor je li Vlada donijela ijednu odluku vezanu uz sanaciju lokacije, uključujući odluke o području ugroženog okoliša, redoslijedu mjera i osiguranju novca za sanaciju.

Prve mjere kasne 552 dana

Zmajlović je rekao da je od saznanja za slučaj prošlo 552 dana, odnosno 18 mjeseci. "Zašto gotovo ništa nije napravljeno, nijedna tona otpada nije odvezena i zašto nisu poduzete preventivne mjere", upitao je.

Smatra da je lokaciju na Bilajskoj 50 trebalo prvog dana zaštititi i prekriti je nepropusnom folijom kako bi se spriječila daljnja šteta za okoliš.

Od izvanredne sjednice Sabora, kaže, ne očekuje puno ako se rasprava ponovno svede na političke obračune. „Čut ćemo o oporbi, čut ćemo da postupak traje, da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može“, rekao je, ustvrdivši da ništa od toga neće biti odgovor na njegovih osam pitanja.

Ako vladajući podrže zaključke koje je predsjednik Republike predložio za izvanrednu sjednicu Sabora, prihvatit će i rokove za postupanje: tri dana za sastanak s građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće Saboru i 30 dana za svako sljedeće, rekao je Zmajlović.

"Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih osam pitanja. Bez jednog dokumenta", poručio je.

Kritizirao je i činjenicu da se nakon 18 mjeseci još govori o modelu javne nabave za koju rok za primanje ponuda istječe 25. kolovoza.

"Propušteni rokovi, ugašen, disfunkcionalan nadzor zaštite okoliša, rupe ostavljene u propisima, stranački kadrovi na čelnim pozicijama relevantnih institucija... To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je deset godina gradio, HDZ", kazao je.

Na pitanje o istrazi i najavi glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da bi postupak mogao biti dovršen do kraja rujna, Zmajlović je odgovorio da "taj postupak neće pomaknuti tone opasnog otpada koje se nalaze u Gospiću i drugim Gospićima diljem Hrvatske".