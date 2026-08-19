Dubrovački SDP: 'Analiza podzemnih voda pokazala - arsen je četiri puta veći od dozvoljenog'

Predsjednica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić Obradović zatražila je u srijedu od Grada Dubrovnika i tvrtke Čistoća objavu monitoringa podzemnih voda na odlagalištu Grabovica u posljednjih devet godina, upozorivši na nalaze o povišenim vrijednostima onečišćujućih tvari.

"Danas ću pokazati analitičkI izvještaj firme Eurofins koje je naručila gradska tvrtka Čistoća, iz 2023. i 2024. godine koja sam zaprimila anonimno, ali želim da javnost bude upoznata s podacima. Ovo nisu moji podaci, već analitička izvješća akreditiranog laboratorija", kazala je predsjednica dubrovačkog SDP-a, prenosi Dubrovački dnevnik.

Bonačić Obradović je istaknula da uzorci pokazuju višestruko povišene vrijednosti teških metala i organskog onečišćenja.

"Arsen je zabilježen u četiri puta većoj količini od dopuštenog. Pronađen je i nikal, koji tu uopće ne bi smio biti. Zabilježena je i 400 puta veća količina organskog onečišćenja od dozvoljenog", kazala je.

Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik

Dodala je da je voda ispitana na 193 metra dubine u analizi opisana kao 'vrlo mutna tekućina, tamnosmeđe boje i primjetnog mirisa' i podsjetila da je trasiranjem utvrđena povezanost s izvorom rijeke Omble iz kojeg se Dubrovnik opskrbljuje vodom.

Foto: Ahmet Kalajdžić, Dubrovački dnevnik

"Ove nalaze Franković je očito tri godine krio od javnosti. Ne tvrdim da je voda koju pijemo nezdrava. Nemam dokaz za to, ali moramo znati kakvu vodu pijemo", poručila je gradska vijećnica SDP-a.

Zahtjev za PFAS analizu na tri ključna mjesta

Bonačić Obradović zatražila je izradu i objavu PFAS analize za tzv.vječne kemikalije na tri ključna mjesta - odlagalištu Grabovica, izvoru rijeke Omble i pročistaču u Komolcu.

„Je li na pročistaču vode izvedena druga faza s ultrafiltracijom i aktivnim ugljenom koji može pomoći u slučaju pojave 'vječnih kemikalija'? Ako jest, kada? Odnosno, ako nije, zašto nije? I u konačnici, tražim objavu cjelovitog monitoringa podzemnih voda na odlagalištu Grabovica u posljednjih devet godina“, rekla je Bonačić Obradović.

Podsjetila je da je gradonačelnik Franković u više navrata najavljivao zatvaranje Grabovice, ali se to još nije dogodilo.

„Koliki je trenutni kapacitet Grabovice? Je li ona gotova do kraja godine i gdje će dubrovački otpad nakon toga? Građani zaslužuju odgovore na sva ta pitanja“, poručila je predsjednica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić Obradović.