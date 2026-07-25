Ministar podnio ostavku nakon pritiska 'pokreta žohara': Prosvjedi završeni

Indijski ministar obrazovanja Dharmendra Pradhan popustio je u subotu pred javnim pritiskom studentskog "pokreta žohara" i dao ostavku.

"Imam veliko poštovanje prema legitimnim očekivanjima mladih ove zemlje", napisao je Pradhan na društvenoj mreži X. Dodao je da je podnio ostavku premijeru Narendi Modiju.

Taj je potez bio ključan zahtjev Stranke žohara (CJP) i njezinih mladih pristaša koji smatraju da ministar treba preuzeti političku odgovornost za skandal koji uključuje curenje dokumenata s prijemnog ispita na fakultet.

Na nedavnim prosvjedima u indijskoj prijestolnici New Delhiju došlo je do nasilnih sukoba između pristaša CJP-a i policije. Mnogo je ljudi ozlijeđeno.

Pokret nastao nakon uvrede mladima

CJP je osnovan u svibnju nakon što je vrhovni sudac nazvao nezaposlene mlade žoharima.

Opisuje se kao "satirički politički pokret" i svoje aktivnosti organizira uglavnom putem interneta.

Promatrači kažu da se prosvjedni pokret pretvorio u veliki izazov za vladu, koja je ponudila razgovore s njegovim predstavnicima.

Mladi prosvjednici dogovorili su okončanje demonstracija što je novinarima potvrdio glasnogovornik pokreta "žohara" nakon razgovora s vladom u subotu.

Mladi su tražili i financijsku odštetu i odgovornost za živote mladih koji su počinili samoubojstvo u uvjetima pritiska koji je stvoren poništenjem i ponavljanjem prijemnih ispita.