Žohari mu izlaze iz stana, cijela zgrada zbog njega nema vode: 'Prijetio je bombama!' Evo što on kaže

Već danima, u glavnom gradu Hrvatske, zgrada od 80 stanova je bez vode. Razlog je puknuće cijevi u gradskom stanu u kojem u nehigijenskim uvjetima živi 59-godišnji muškarac s kojim susjedi godinama imaju problema. Tvrde da im je prijetio i da iz stana izlaze stjenice i žohari.

Po pitku vodu idu do cisterne koja im je parkirana ispred zgrade. Zbog puknuća cijevi - cijeloj zgradi u zagrebačkom naselju Trnsko zatvoren je ventil. Bez vode je ostalo 80 stanova. Stanari su očajni.

"Od 66. godine ja tu živim, nikad ovako nešto nije bilo, znate što znači nikad? Da te ostavi da ti nemaš vode. Onaj prvi dan, ništa, da dođe kakva cisterna, nitko ništa ne govori, pa to je više nego strašno. Užas jedan", govori nam Ankica Regetaš. Kristina Jelić pak ističe: "Nemamo toplu vodu, moramo grijati vodu, tu imamo starije sugrađane koji se penju s kanisterima 70 litara nose pješice na četvrti kat, pomognemo koliko možemo. Neki od nas koji imamo djecu, morali smo ih poslati baka i djedovima. Tuširamo se, peremo rublje kod susjeda, u praonici, u teretanama, tko gdje stigne."

Stanari - 'Prijetio nam je oružjem, spominjao i bombe'

Voda je uništila zidove, a razlog je puknuće cijevi u stanu iznad - na trećem katu. Stan je u gradskom vlasništvu, a s muškarcem (59) koji u njemu živi - susjedi već godinama imaju probleme. "Bilo zbog buke, prijetnji ili nehigijenskih uvjeta. Pazite, ovo nije prvi put da nešto kreće iz tog stana – iz tog stana su krenule i stjenice, imali smo i žohare u nekom trenu, to je sve zbog izrazito nehigijenskih uvjeta", objašnjava Petra Mišković Milavec.

Sve su, kažu, prijavili policiji. "On je čak prijetio oružjem, u nekom trenu je spominjao i bombe, mi ne znamo ima li ih on ili nema, ali sama ta prijetnja, to je prestrašno", kaže Mišković Milavec i ističe da je čula tu prijetnju. "Jesam, bila sam i ja u par navrata prisutna kad je on s druge strane vrata nabijao", navodi sugorovnica.

Evo što on kaže

Razgovarali smo s muškarcem koji prijetnje negira i tvrdi da oružje ne posjeduje. Kaže nam da je i sam u teškoj situaciji. "Cijelu noć nisam oka sklopio, popio šaku lijekova da totalno ne poludim od PTSP-a i svega ovoga što me sve snašlo", rekao je muškarac. Na naše pitanje je li ikad prijetio oružjem odgovorio je: "Ma kakvi, kome ću prijetiti, što bih ja prijetio?"

Jesu li im prijetnje prijavljene, iz zagrebačke policije nisu odgovorili. Iz Grada Zagreba potvrđuju da je stan u njihovom vlasništvu i kažu da je muškarac u njega provalio prije pet godina. Grad je tada pokrenuo sudski spor radi iseljenja. "Budući da tuženik nije postupio po presudi, pokrenut je ovršni postupak te je 15. prosinca 2025. doneseno rješenje o ovrsi radi iseljenja. Provedba ovrhe (deložacija) zakazana je za 15. travnja 2026. godine", rekli su iz Grada.

On je inače u sustavu socijalne skrbi, potvrđuju nam iz Zavoda za socijalni rad i poručuju: "Nadležni područni ured poduzima sve potrebne radnje sukladno svojim zakonskim ovlastima i mogućnostima kako bi navedenoj osobi pomogli u prevladavanju nepovoljne životne situacije te zaštitili njegova prava i interese."

'Izrazito zapušteno i higijenski opasno stanje'

Riječ je o branitelju koji je u više navrata primio novčanu, ali i savjetodavnu i psihološku pomoć, odgovaraju nam iz Ministarstva branitelja. Adekvatnu pomoć za njega traže i susjedi, ali i odgovor - kada će konačno dobiti vodu. "Pa mislim, to je nevjerojatno. I Holding nam kao održava zgradu", priča Ankica Regetaš.

Policija, predstavnici Grada kao i vodoinstalateri - u zgradi su bili prošli tjedan, no problem nisu riješili zbog, kako su poručili, izrazito zapuštenog i higijenski opasnog stanja stana. Upravitelj, ujedno i predstavnik zgrade, je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

"Nismo dobili nikakvo službeno priopćenje, oni su trenutačno naš predstavnik zgrade budući da je predstavnica odstupila upravo zbog ove situacije prije nekoliko tjedana, znači sad je sve samo eskaliralo. I ovo nije tehnički problem, ovo je problem institucija", kaže Kristina Jelić. Od institucija očekuju da ovu situaciju riješe - što prije. Iz Grada poručuju da će nakon deložacije sanirati i štetu nastalu na drugim stanovima.