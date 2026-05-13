FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE 12 GODINA /

Dinamo i Rijeka već su igrali finale Kupa na ovaj datum, evo kako je završilo

Dinamo i Rijeka već su igrali finale Kupa na ovaj datum, evo kako je završilo
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Utakmica Dinamo i Rijeka počinje u 18 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr

13.5.2026.
12:32
R.S.
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo i Rijeka danas, 13. svibnja, igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa. Bijeli i Plavi sastat će se na Opus Areni u 18 sati, a zanimljivo je da su finale igrali i na isti datum prije 12 godina.

Bilo je to u sezoni 2013./14. Tada se finale igralo na dvije utakmice, a Dinamo je gostovao u Rijeci nakon što je u prvom susretu na Maksimiru izgubio 1-0 pogotkom Ivana Tomečaka. U Rijeku su Plavi stigli s brojnim zvijezdama, uključujući Joea Šimunića, Marcela Brozovića i Alena Halilovića, dok su Riječane predvodili Andrej Kramarić, Vedran Jugović i već spomenuti Tomečak.

U utakmici igranoj na Kantridi Rijeka je povela u 35. minuti pogotkom Mateja Mitrovića, da bi devet minuta prije kraja Zoran Kvržić otklonio sve dvojbe i donio Rijeci prvi trofej nakon osam godina čekanja.

Rijeka 2-0 Dinamo

Rijeka: Vargić - Leovac, Lešković, Mitrović, Tomečak - Močinić, Brezovec, Mosies (od 78' Zlomislić) - Jugović (od 83' Mujanovič), Kramarić (od 90' Sharbini), Kvrzić
Trener: Matjaž Kek
Dinamo: Ježina - Pivarić, Šimunić, Capan (od 46' Lima), Pinto - Ademi, Antolić, Brozović - Halilović, Čop, Soudani

Trener: Zoran Mamić

Utakmicu Dinamo – Rijeka na Opus Areni možete gledati od 18 sati na kanalu MaxSporta ili na YouTubeu MaxSporta, a pratiti je možete i putem tekstualnog prijenosa na portalu Net.hr.

DinamoNk RijekaHrvatski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike