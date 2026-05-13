Dinamo i Rijeka već su igrali finale Kupa na ovaj datum, evo kako je završilo

Dinamo i Rijeka danas, 13. svibnja, igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa. Bijeli i Plavi sastat će se na Opus Areni u 18 sati, a zanimljivo je da su finale igrali i na isti datum prije 12 godina.

Bilo je to u sezoni 2013./14. Tada se finale igralo na dvije utakmice, a Dinamo je gostovao u Rijeci nakon što je u prvom susretu na Maksimiru izgubio 1-0 pogotkom Ivana Tomečaka. U Rijeku su Plavi stigli s brojnim zvijezdama, uključujući Joea Šimunića, Marcela Brozovića i Alena Halilovića, dok su Riječane predvodili Andrej Kramarić, Vedran Jugović i već spomenuti Tomečak.

U utakmici igranoj na Kantridi Rijeka je povela u 35. minuti pogotkom Mateja Mitrovića, da bi devet minuta prije kraja Zoran Kvržić otklonio sve dvojbe i donio Rijeci prvi trofej nakon osam godina čekanja.

Rijeka 2-0 Dinamo Rijeka: Vargić - Leovac, Lešković, Mitrović, Tomečak - Močinić, Brezovec, Mosies (od 78' Zlomislić) - Jugović (od 83' Mujanovič), Kramarić (od 90' Sharbini), Kvrzić

Trener: Matjaž Kek

Dinamo: Ježina - Pivarić, Šimunić, Capan (od 46' Lima), Pinto - Ademi, Antolić, Brozović - Halilović, Čop, Soudani Trener: Zoran Mamić

