Šarić najavio kup: 'Rijeka je pokazala da se zna nositi s Dinamom, a u jednoj utakmici je sve moguće'

U srijedu nas na osječkoj Opus Areni čeka susret finala hrvatskog nogometnog kupa u kojemu će se sastati branitelj naslova Rijeka i novi prvak Dinamo.

Bit će to prvo finale na jednu utakmicu nakon što su posljednja dva bila igrana na dvije, a što možemo očekivati za Net.hr prokomentirao je bivši hrvatski reprezentativac koji je igrao za oba kluba - Daniel Šarić.

"Ako gledamo sveukupnu formu i stanje na tablici, Dinamo je, jasno, blagi favorit u finalu. No, ja ne bih podcjenjivao Rijeku. U dosadašnjim susretima ove sezone Rijeka je pokazala da može parirati Dinamu i vjerujem da će to biti tako i ovaj put," započeo je Šarić.

Dinamo i Rijeka ove su sezone odigrali četiri međusobna susreta. Dinamo je slavio dvaput, a dvaput je utakmica završila bez pobjednika. Zanimljivo, upravo je Rijeka jedina momčad koju Dinamo nije porazio u HNL-u od 1. siječnja. Od tada su Modri odigrali 16 utakmica, od kojih je 14 završilo pobjedom Dinama, a dvije remijem - oba puta protiv Rijeke.

Našeg sugovornika smo upitali i o situaciji sa Stjepanom Radeljićem. Bosanskohercegovački stoper navodno je već potpisao s Dinamom, a pojedini su mediji napisali kako bi ga zbog toga Rijeka mogla udaljiti iz sastava za finale kupa. To bi, prema Šariću, bila velika pogreška:

"Ne znam koliko ima istine u tome da je potpisao, ali vidimo da je, otkako je ta vijest izašla vani, igrao. Mislim da je to jedan korektan dečko i da bi trebao igrati u finalu bez obzira na to odlazi li po isteku ugovora u Dinamo ili ne. On je pokazao da je jako bitan igrač za Rijeku, da je dobar igrač i nemam sumnje da će, ukoliko bude igrao, dati sve od sebe. Na kraju krajeva, svaki igrač želi osvajati trofeje," kaže Šarić prije nego što nadodaje: "Nadam se da će igrati".

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osim Radeljića, velika se medijska pompa digla i oko pitanja Victora Sancheza. Iako je španjolski stručnjak stigao do osmine finala Konferencijske lige, vlasnik Rijeke javno ga je upozorio kada je Rijeci prijetilo ispadanje s mjesta koje vodi u kvalifikacije za Europu:

"Jasno je da su odnosi Miškovića i Sancheza narušeni nakon te izjave, no rekao bih da je sve u svemu ovo bila uspješna sezona za Rijeku. Osigurali su kvalifikacije za Europu, imali su odličnu sezonu u Konferencijskoj ligi, a ako osvoje kup, bila bi to jedna odlična sezona. Ako im to pođe za rukom, ne znam hoće li Mišković dati otkaz Sanchezu, jer je jako teško smijeniti trenera koji je osvojio trofej," komentira bivši igrač Rijeke.

Za kraj smo našeg sugovornika zamolili i za prognozu utakmice.

"Uf, jako teško... Kao što sam rekao, Dinamo je blagi favorit, ali jedna je utakmica i Rijeka tu svakako ima šanse. Nadam se da će obje momčadi ići na pobjedu i da će to biti jedna zanimljiva utakmica, a što se tiče igrača, tu ima dosta onih koji bi mogli odlučiti dvoboj. Tu je Beljo koji je sjajan, Zajc isto, kod Rijeke Fruk koji se vraća u formu... Mogla bi to biti dobra utakmica," zaključio je Šarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove za veliko slavlje Dinama protiv Hajduka na Maksimiru