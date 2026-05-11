Kaos u Osijeku: Mladi Vatreni usred utakmice napustio stadion, klub ga odmah suspendirao!

Nakon dva uzastopna poraza i sve većeg pritiska oko rezultata na Opus Areni, Osijek je ostao bez mladog veznjaka Šimuna Mikolčića do kraja prvenstva.

Prema pisanju Sportskih novosti, 21-godišnji veznjak i član hrvatske U21 reprezentacije suspendiran je nakon događaja na utakmici protiv Lokomotive. Mikolčić se tada našao među pričuvama, a nezadovoljstvo zbog statusa i činjenice da nije bio predviđen za ulazak tijekom prvog dijela susreta rezultiralo je njegovim samovoljnim odlaskom iz prostora stadiona tijekom poluvremena.

Nakon incidenta, veznjak se ispričao suigračima i stručnom stožeru, no klub je odlučio reagirati disciplinski. Mikolčić se potom nije našao u zapisniku za utakmice protiv Vukovara i Istre, čime je potvrđeno da više neće konkurirati za nastupe do kraja sezone.

Situaciju je komentirao i trener Osijeka Radotić, koji je naglasio kako nitko ne može biti iznad momčadi i klupskog grba.

„To je jedan od problema koji se pojavio. Mikolčić ne konkurira do kraja sezone. U jednom trenutku stavio se ispred momčadi. Žao mi je zbog toga jer je riječ o igraču koji nam u ovom trenutku itekako nedostaje. Međutim, želio sam jasno pokazati da nijedno ime ne može biti važnije od grba koji nosimo“, izjavio je Radotić.

Dodao je kako Mikolčića smatra izuzetnim profesionalcem i igračem s kojim je tijekom karijere najduže surađivao, ali i istaknuo da je u ovom slučaju napravljena pogreška koja je zahtijevala reakciju kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca