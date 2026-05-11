Legendarni hrvatski rukometaš se prisjetio velikih bitaka sa Šveđanima: 'Bili su strašni'

Uoči prijateljskog ogleda Hrvatske i Švedske razgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem Ivanom Ninčevićem, koji se prisjetio legendarnih švedskih rukometaša, komentirao rad izbornika Dagur Sigurdsson te otkrio što očekuje od Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Nekadašnje lijevo krilo ističe kako su ovakve utakmice idealne za testiranja, ali upozorava i na najveći problem hrvatske reprezentacije, manjak širine kadra.

Gledatelji mogu susret pratiti na RTL-ovim kanalima i platformi Voyo.

Kako gledati na prijateljsku utakmicu sa Švedima?

Teško je prognozirati utakmicu koja je prijateljska, to je čisto neko kontrolno okupljanje. Dečkima je sezona pri kraju, ali oni će dati sve od sebe. Vjerujem da će biti drugačiji sastav, ali tko god bude igrao dat će sve od sebe. Treba reći da su oni sada u glavama već na odmoru, u ljetu. Najbitnije je da se nitko ne ozljedi.

Za kojim će potezima posegnuti Dagur Sigurdsson u ovoj utakmici?

Naš izbornik sigurno ima neka imena u glavi i u kombinacijama, ali teško je to u jednoj dvije utakmice. Test i da se upozna s ekipom da, ali kroz igr u klubovima će se odlučivati tko će najviše participirati.

Gledatelji mogu susret pratiti na RTL-ovim kanalima i platformi Voyo.

Koje švedske igrače najviše pamtiš?

To su sve bile legendarne utakmice, pogotovo iz perioda devedesetih. Staffan Olsson je bio odličan. Ta se švedska generacija neće ponoviti. To se današnje generacije ne sjećaju. Meni je u strašnom sjećanju i Kim Anderson, igrao sam protiv njega. Imali su i Johana Peterssona i Pierrea Thorssona, desno krilo... Strašni igrači. Meni je ipak najbolji bio Kim, imao sam sreću da sam igrao protiv njega. Osim njih tu je i Jim Gottfridsson.

Kakvi ćemo biti na SP-u?

Mi imamo kontinuitet rezultata i zašto se ne nadati nečemu. Igrat ćemo blizu i bit će naših navijača. To će biti vjetar u leđa. Prerano je sada prognozirati. Najvažnije je biti zdrav. Tanak nam je kadar, jer jedan igrač ako otpadne sve se mijenja. Ako budemo zdravi i uz domaće navijače mislim da možemo ponoviti dobar rezultat.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson objavio popis za Švedsku: Stiže novo ime, a i vraćaju se neki stari znanci