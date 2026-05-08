Hrvatska rukometna reprezentacija protiv Švedske u dvije utakmice traži potvrdu kvalitete

I dok se većina europskih reprezentacija bori u dodatnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027., Hrvatska igra prijateljske susrete sa Švedskom. Gledatelji mogu oba susreta pratiti na RTL-ovim kanalima i platformi Voyo.

Prvi susret, 13. svibnja od 18.10 iz Kristianstada na RTL2, dok se uzvratni igra 16. svibnja u Areni Varaždin. Hrvatskoj je brončana medalja na Euru ove godine osigurala nastup na SP-u, dok se Švedska, koja je osvojila šesto mjesto na istom natjecanju, zahvaljujući direktnim kvalifikacijama Njemačke, kao domaćina SP-a 2027. i Danske, branitelja naslova, probila na svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača protiv sjajnih Šveđana, na kojem je, za razliku od posljednjeg okupljanja, treći vratar Tin Herceg. Također, vraćaju se Marko Mamić, Mateo Maraš i Marin Šipić, a prvi put pozvan je Matko Moslavac iz Nexea. No, ovoga puta neće biti Luke Lovre Klarice i Zlatka Raužana zbog zdravstvenih razloga.

