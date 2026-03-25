FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJNE VIJESTI

Ovo su svi priželjkivali: Hrvatska otvara SP u gradu punom naših navijača!

Ovo su svi priželjkivali: Hrvatska otvara SP u gradu punom naših navijača!
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ždrijeb skupina održat će se u lipnju, a Hrvatska ulazi kao dio prvog šešira

25.3.2026.
8:16
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je gdje će započeti nastup na Svjetskom prvenstvu 2027. — igrat će u München, u skupini C, čije će se utakmice održavati u SAP Garden Arena.

 

 

 

 

To je vrlo dobra vijest za hrvatske navijače jer je München najbliži grad domaćin, a uz to u tom dijelu Njemačke živi velik broj Hrvata, pa se očekuje snažna podrška s tribina.

Ždrijeb skupina održat će se u lipnju, a Hrvatska ulazi kao dio prvog šešira. U slučaju prolaska dalje, drugi krug igrat će se u Köln, koji će ujedno biti i domaćin završnice prvenstva.

Skupina 1: Danska, Njemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

Skupina 2: Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, Bosna i Hercegovina ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija

Skupina 3: Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Republika, Čile, predstavnik NACHC-a

Skupina 4: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Wild Card 1, Wild Card 2

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMünchenSvjetsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike