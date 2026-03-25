Ovo su svi priželjkivali: Hrvatska otvara SP u gradu punom naših navijača!

Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je gdje će započeti nastup na Svjetskom prvenstvu 2027. — igrat će u München, u skupini C, čije će se utakmice održavati u SAP Garden Arena.

To je vrlo dobra vijest za hrvatske navijače jer je München najbliži grad domaćin, a uz to u tom dijelu Njemačke živi velik broj Hrvata, pa se očekuje snažna podrška s tribina.

Ždrijeb skupina održat će se u lipnju, a Hrvatska ulazi kao dio prvog šešira. U slučaju prolaska dalje, drugi krug igrat će se u Köln, koji će ujedno biti i domaćin završnice prvenstva.

Skupina 1: Danska, Njemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat, Argentina

Skupina 2: Francuska/Češka, Finska ili Crna Gora/Slovenija, Norveška/Turska ili Rumunjska, Srbija ili Litva/Mađarska, Španjolska/Gruzija ili Izrael, Švicarska/Italija, Bosna i Hercegovina ili Kosovo/Farski Otoci, Ukrajina ili Slovačka/Sjeverna Makedonija

Skupina 3: Nizozemska/Grčka ili Belgija, Austrija/Poljska ili Latvija, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Republika, Čile, predstavnik NACHC-a

Skupina 4: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj, Wild Card 1, Wild Card 2

