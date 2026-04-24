ZNALAC /

Sigurdsson prelomio i povukao sjajan potez
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

24.4.2026.
16:12
M.G.
Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dvije prijateljske utakmice protiv Švedske

Sigurdsson je za utakmice pozvao 21 igrača. Na popisu su opet Mateo Maraš i Marko Mamić, koji nisu bili na posljednjem okupljanju, a vraća se i Marin Šipić.

Zbog ozljeda neće biti Luke Lovre Klarice i Zlatka Raužana.

U reprezentaciju su pozvana i dva nova mlada igrača - 19-godišnji bek Matko Moslavac iz Nexea i 21-godišnji vratar Tin Herceg iz bundesligaša Erlangena.

Njihovo pozivanje je sjajan potez izbornika Sigurdssona koji je već dokazao da zna prepoznati talente i ne libi im se dati priliku u reprezentaciji, a ovi momci su dva otkrića sezone i definitivno zaslužuju pokazati što znaju u nacionalnoj vrsti.

Prva utakmica se igra u švedskom Kristianstadu 13. svibnja, a druga je na rasporedu 16. svibnja u Varaždinu. Reprezentacija se okuplja 11. svibnja, a dan kasnije putuje u Švedsku.

Popis igrača hrvatske reprezentacije:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG

TIN HERCEG – HC ERLANGEN

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

TIN LUČIN – RK NEXE

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna Reprezentacijašvedska
