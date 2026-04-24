Sigurdsson prelomio i povukao sjajan potez

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dvije prijateljske utakmice protiv Švedske.

Sigurdsson je za utakmice pozvao 21 igrača. Na popisu su opet Mateo Maraš i Marko Mamić, koji nisu bili na posljednjem okupljanju, a vraća se i Marin Šipić.

Zbog ozljeda neće biti Luke Lovre Klarice i Zlatka Raužana.

U reprezentaciju su pozvana i dva nova mlada igrača - 19-godišnji bek Matko Moslavac iz Nexea i 21-godišnji vratar Tin Herceg iz bundesligaša Erlangena.

Njihovo pozivanje je sjajan potez izbornika Sigurdssona koji je već dokazao da zna prepoznati talente i ne libi im se dati priliku u reprezentaciji, a ovi momci su dva otkrića sezone i definitivno zaslužuju pokazati što znaju u nacionalnoj vrsti.

Prva utakmica se igra u švedskom Kristianstadu 13. svibnja, a druga je na rasporedu 16. svibnja u Varaždinu. Reprezentacija se okuplja 11. svibnja, a dan kasnije putuje u Švedsku.

Popis igrača hrvatske reprezentacije:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG

TIN HERCEG – HC ERLANGEN

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

TIN LUČIN – RK NEXE

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL

LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL

PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

