Sigurdsson prelomio i povukao sjajan potez
Sigurdsson pozvao dva nova imena, a vraća se i Šipić
Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za dvije prijateljske utakmice protiv Švedske.
Sigurdsson je za utakmice pozvao 21 igrača. Na popisu su opet Mateo Maraš i Marko Mamić, koji nisu bili na posljednjem okupljanju, a vraća se i Marin Šipić.
Zbog ozljeda neće biti Luke Lovre Klarice i Zlatka Raužana.
U reprezentaciju su pozvana i dva nova mlada igrača - 19-godišnji bek Matko Moslavac iz Nexea i 21-godišnji vratar Tin Herceg iz bundesligaša Erlangena.
Njihovo pozivanje je sjajan potez izbornika Sigurdssona koji je već dokazao da zna prepoznati talente i ne libi im se dati priliku u reprezentaciji, a ovi momci su dva otkrića sezone i definitivno zaslužuju pokazati što znaju u nacionalnoj vrsti.
Prva utakmica se igra u švedskom Kristianstadu 13. svibnja, a druga je na rasporedu 16. svibnja u Varaždinu. Reprezentacija se okuplja 11. svibnja, a dan kasnije putuje u Švedsku.
Popis igrača hrvatske reprezentacije:
DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
TIN HERCEG – HC ERLANGEN
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
TIN LUČIN – RK NEXE
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
