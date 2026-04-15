Martinović otkrio što je naučio od Duvnjaka, zašto obožava Balića te što treba popraviti

Ivan Martinović igra svoju prvu sezonu u Ligi prvaka s Veszpremom, predvodeći Hrvatsku kao kapetan momčadi i ključan za obje strane.

Uoči same završnice najelitnijeg rukometnog natjecanja Martinović je za službenu stranicu EHF-a dao veliki intervju.

"Svi znaju da je Duvnjak oduvijek bio moj idol, i naravno Ivano Balić, kada su u pitanju ti trikovi koje apsolutno obožavam. A Duvnjak kao vođa, kao osoba izvan terena, pokazao je kako se treba boriti za Hrvatsku i kako se ponašati izvan igre", rekao je Martinović pa nastavio:

"Znam kako je čekati loptu kao krilni igrač pa zato danas volim dodavati na krilo jer znam da nije lako samo trčati gore-dolje bez dobivanja lopte. Mislim da su krila zadovoljna mojim dosadašnjim asistencijama. Na svakoj poziciji uvijek morate skupiti iskustvo koje vam pomaže, tijekom cijele utakmice, u obrani i napadu. Kad sam bio još mali i mlad, igrao sam sa svojim starijim bratom i starijom generacijom, uvijek počevši na krilu dok se nisam probio do desnog vanjskog."

Popularni Marta je istaknuo kako je i dalje u procesu učenja, a kako kaže, dosta toga se promijenilo dolaskom u Veszprem.

"Otkad sam stigao, puno sam naučio. Sada vam mogu reći da više pozornosti posvećujem drugim pozicijama. Do nedavno sam uglavnom gledao playmakera i desno krilo, ono što je bilo odmah pored mene, ali sada stvarno pratim kretanje i lijevog vanjskog i pivota, lijevog krila također. Taj širi pogled na igru, to je ono u čemu sam se, rekao bih, najviše poboljšao ove sezone."

U napadu je Martinović prava 'zvijer'.

"Ne previše razmišljam o tome. U tim posljednjim trenucima napada to je čisti instinkt. Nema puno razmišljanja, jer u trenutku kada skočim, već sam u zraku i moram odmah odlučiti hoću li dodati, asistirati nekome ili pucati. Sve je u milisekundi. Mislim da je to iskustvo i instinkt više od svega."

Dotaknuo se i obrane.

"U Veszprému igram u obrani i imam veliko povjerenje trenera. Što se tiče reprezentacije, mislim da izbornik Sigurdsson to radi taktički. Znam da ima puno utakmica u kojima ne igram previše u obrani, ali to je definitivno područje koje još trebam poboljšati. Ipak, zadovoljniji sam nego što sam bio prije nekoliko godina i mislim da može biti još bolje. Meni osobno, najteže je bilo naviknuti se na igru ​​gore-dolje, posebno što se tiče tempa, jer je stvarno drukčije biti stalno u kontaktu, ali se brzo navikneš. Volim igrati u oba smjera, to mi je u prirodi, u oba smjera. To mi je ugodno. Lakše je postići gol ako znaš da si napravio sjajan start, ukrao loptu, pomogao u obrani. Koliko puta netko ukrade loptu i zabije u protunapadu, trčeći cijelom dužinom terena iz obrane. Možeš postići puno više golova ako pravilno odradiš svoj obrambeni rad."

Pobjeđivati zajedno

A što mu je najdraže?

"Najviše volim pobjeđivati ​​zajedno. To je za mene pravo uzbuđenje. Posebno kada je riječ o medalji ili naslovu. Mislim da nema boljeg osjećaja od zajedničkog slavlja u svlačionici, znajući koliko si naporno trenirao, koliko je toga iza tebe i da si to jednog dana zaista zaslužio."

Prepričao je i situaciju s utakmice koja dosta govori o njemu.

"Izdrži još malo, izdrži još malo, sad ćemo zabiti. To si ponavljam u glavi. Pozitiva. Pokušavam ostati optimističan bez obzira koliko je situacija teška. Na primjer, protiv Islanda za brončanu medalju na zadnjem EP, vodimo šest, a onda odjednom zaostajemo za jedan gol. Sve što želim je pozitivna energija na terenu, bez panike. Pogotovo sada kao kapetan s Hrvatskom. Uvijek sam to radio za sebe, a sada to želim učiniti za cijelu momčad bez obzira gdje igram."

