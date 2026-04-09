Martinović i Cindrić izbacili Maraša i prošli u četvrtfinale, ispali Šušnja i Mihić

Hrvatski rukometni reprezentativci Ivan Martinović i Luka Cindrić postigli su po jedan pogodak u 35-35 remiju Veszprema na gostovanju kod Paris SG-a za koji se Mateo Maraš nije upisao u strijelce u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Kako je prvi susret u Mađarskoj okončan 32-24 pobjedom Veszprema, mađarski se sastav plasirao u četvrtfinale.

Wisla Plock je s Leonom Šušnjom i Lovrom Mihićem u sastavu svladala Sporting iz Lisabona sa 28-27, ali to joj nije bilo dovoljno za prolazak s obzirom da je portugalski sastav u Poljsku stigao s četiri gola (33-29) prednosti iz prve utakmice.

Veszprem će u četvrtfinalu igrati protiv Fuchsea iz Berlina, dok će Sporting na danski Aalborg.

Još od srijede je poznato kako su prva dva četvrtfinalna para Nantes - Barcelona i Pick Szeged - Magdeburg.

