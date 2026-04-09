FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUKOMETNA LIGA PRVAKA /

Martinović i Cindrić izbacili Maraša i prošli u četvrtfinale, ispali Šušnja i Mihić

×
Foto: MICHAL TRZPIS/400MM/imago sportfotodienst/Profimedia

9.4.2026.
23:44
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski rukometni reprezentativci Ivan Martinović i Luka Cindrić postigli su po jedan pogodak u 35-35 remiju Veszprema na gostovanju kod Paris SG-a za koji se Mateo Maraš nije upisao u strijelce u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Kako je prvi susret u Mađarskoj okončan 32-24 pobjedom Veszprema, mađarski se sastav plasirao u četvrtfinale.

Wisla Plock je s Leonom Šušnjom i Lovrom Mihićem u sastavu svladala Sporting iz Lisabona sa 28-27, ali to joj nije bilo dovoljno za prolazak s obzirom da je portugalski sastav u Poljsku stigao s četiri gola (33-29) prednosti iz prve utakmice.

Veszprem će u četvrtfinalu igrati protiv Fuchsea iz Berlina, dok će Sporting na danski Aalborg.

Još od srijede je poznato kako su prva dva četvrtfinalna para Nantes - Barcelona i Pick Szeged - Magdeburg.

Ivan MartinovićLuka CindrićVeszpremRukometna Liga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike