Martinović: 'Mi izgleda ne možemo bez drame!' Sigurdsson otvoreno ukazao na probleme

U drugoj prijateljskoj utakmici muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranoj u subotu u Osijeku, nije bilo pobjednika, a konačan rezultat dvoboja u dvorani Gradski vrt je bio 35-35.

Za razliku od zadarskog dvoboja, izabranici Dagura Sigurdssona u Osijeku nisu uspjeli doći do značajnije prednosti. Na poluvremenu je ona bila minimalnih 17-16, a najvećih +3 (19-16) je bilo u 32. minuti.

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34. Ipak, u zadnjoj sekundi dvoboja je Manuel Zehnder šutom s vanjske pozicije spriječio da Švicarci još jednom budu poraženi od aktualnih svjetskih doprvaka i brončanih s europskog prvenstva.

Kapetan Ivan Martinović je s osam golova bio najbolji hrvatski strijelac. Glavaš je postigao pet pogodaka, a Leon Ljevar četiri. Hrvatski vratari su imali samo tri obrane Dominika Kuzmanovića (3/28).

Samuel Zender je s 11 pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a šest golova za Švicarsku je postigao Lukas Laube. Nikola Portner je imao šest obrana (6/36).

Nakon utakmice naša Donna Diana Prćić razgovarala je s kapetanom Martinovićem. Evo što joj je rekao:

"Mislim da smo poznati po tome da volimo dramu. Ne smijemo biti zadovoljni, ima dosta za popraviti. Nismo iskoristili onu našu brzu igru u obrani, nismo pomogli golmanima. Znamo što trebamo popraviti."

"Mi poslije svake utakmice naučimo nešto novo, dobijemo novo iskustvo. Novi igrači su dobili priliku. Uživo s našom predivnom publikom. Jedva čekamo doći opet. Osijek je poznat da je glasan, hvala svima koji su došli. Treba uživati dok je ovakva euforija u rukometu. Nama je prelijep osjećaj gledati svu tu djecu ovdje."

Dagur Sigurdsson je kazao:

"Švicarska je zasluženo došla do izjednačenja jer su danas bili bolja momčad od nas. Imali smo poteškoća u obrani i na vratarskoj poziciji. Sve u svemu, zadovoljan sam s obje utakmice i najvažnije je da je prošlo bez ozljeda."

Izbornik Švicarske Andy Schmid je zadovoljan remijem:

"Imali smo ugodan tjedan u Hrvatskoj, gdje smo bili lijepo dočekani i suočili se sa sjajnim protivnikom. Odigrali smo dvije kvalitetne utakmice i na kraju ostvarili dobar rezultat. Veliko poštovanje imam prema Daguru kao treneru, a Hrvatska je momčad svjetske klase.

Veron Načinović je zaključio:

"Drago mi je što smo svi ostali zdravi. Rezultat nam ovaj put nije bio u prvom planu, a posebno zahvaljujem publici koja je došla pružiti podršku."