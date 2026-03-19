'Taj dečko pojavio se s velikim potencijalom i bit će velika hrvatska uzdanica'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija letjela je u Zadru, letjela i odletjela do 34-26 pobjede u prvoj prijateljskoj utakmici koja se odigrala u četvrtak. Dvorana u Višnjiku lijepo se popunila i došla pozdraviti brončane s Eura i njihove suparnike iz Malmöa, Švicarce. Bio je radni dan, a u Zadar se nakon sedam godina vratila naša najbolja rukometna izabrana vrsta.

Drugu prijateljsku utakmicu Hrvatske i Švicarske u subotu od 17.00 gledajte na RTL-u i Voyo

I ovaj dvoboj pratili su problemi. Bože dragi, zar nikad ne može bez problema kad igraju naši rukometaši?! Sada smo, uz one postojeće, bili bez Tina Lučina, Matea Maraša, Marina Šipića i Mateja Mamića, uoči same utakmice ostali bez Zadranina Luke Lovre Klarice, a Dagur Sigurdsson je na tribinama za ovu priliku ostavio i Dinu Slavića.

Švicarska je bila bez Marosa, Röthlisbergera, Bena Romdhanea i u posljednji tren ostala bez Noama Leopolda i Luce Sigrista. Bilo je zanimljivo vidjeti Hrvatsku u obrani bez Mamića, povratak Srne i Ljevara. I kad smo kod potonjeg, Leon Ljevar, igrač od kojeg su se očekivale velike stvari na Euru u Švedskoj i Danskoj u siječnju, na tom turniru nije nastupio zbog ozljede, ali u Krešinom domu je pokazao sav svoj arsenal. Dobro, ne sav, ali pet golova iz pet pokušaja pokazuje da ima šut samo takav. Jer, izbušio je jednog Nikolu Portnera, koji je inače sjajan golman.

Alvaro Načinović, legendarni kapetan zlatne generacije naših rukometaša iz Atlante s Olimpijskih igara 1996., za portal Net.hr dao je stručni komentar na utakmicu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Švicarci su opet opravdali predznak "kraljeva prvog poluvremena". Prvi dio su bili dobri, drugi su pali i izgubili. Po dobrom starom običaju...

"Da, ali idemo redom... Moram prvo reći kako je utakmica odigrana u jednoj lijepoj atmosferi u Zadru. Utakmica je bila baš prijateljska, a ovo što su Švicarci opet pokazali iste navike... Gledajte, nije to do Švicaraca bilo, nego smo mi odigrali jednu solidnu utakmicu. Svi su se naši rukometaši rastrčali. Bilo je tu korisnih stvari, za publiku je bilo lijepo za gledati. Otvorili smo utakmicu dobro. Imali smo Kuzmanovića koji je u fantastičnoj formi na golu već duže vrijeme. Pratim Bundesligu pa znam. Ostali igrači su ga relativno dobro pratili", govori u uvodu Alvaro Načinović...

"Švicarska generalno nije bila na nekom nivou. Malo su stisli pred kraj prvog dijela. Hrvatska je tu malo izgubila neke lopte, imali nekoliko tehničkih grešaka, ali sve u svemu očekivano za jednu ovako prijateljsku utakmicu. Drugo poluvrijeme smo stisli, od početka smo stavili obranu s Kuzmom i s bitnim obrambenim igračima i doveli utakmicu u red."

Po čemu ćemo pamtiti utakmicu Hrvatske i Švicarske u Zadru?

"Po obranama Dominika Kuzmanovića i po igračima koje dosad nismo vidjeli ovako u jednom TV prijenosu, a to je prvenstveno bio Ljevar. Moram pohvaliti i Martinovića. Leon Ljevar je opravdao ono što je javnost sportska od njega i očekivala."

Zanimljivo, ali Ljevar je u prve dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske prošle godine dao kombinirano 11 golova, što mu je bio debi za Hrvatsku, a sad je utrpao Portneru pet od pet.

"Pojavio se s velikim potencijalom Leon Ljevar, velikom kvalitetom i on će nam ubuduće biti velika uzdanica. No, isto tako, moram napomenuti da sam izuzetno sretan kao Riječanin da su četvorica Riječanina igrala protiv Švicarske. Svi su opravdali svoje ulove, doprinijeli rezultatu. Ma, čestitke cijeloj reprezentaciji Hrvatske. Bila je to lijepa partija. Publika je uživala. Dobili smo revijalnu utakmicu na solidnom nivou. Akcija Zadar je uspjela i opravdala očekivanja".

Foto:

Kako vam je sin Veron odigrao?

"Odigrao je dobro. U obrani je bio dobar, u napadu je realizirao ono što je dobio. Veron je u obrani jako dobar, ali glupo je sad pričati. Hrvatska je kompletno bila solidna u prvom dijelu u obrani. Imali smo malo možda nepromišljenih tehničkih grešaka, ali sve se to dogodi u ovakvim utakmicama. Ne može se nikom ništa zamjeriti. Naboj nije kao na velikim natjecanjima ili u kvalifikacijama, ali unatoč tome vidjeli smo puno lijepih poteza. Utakmicu ćemo, kao što sam rekao, pamtiti po obranama Kuzmanovića, nekoliko ih je bilo sjajnih i po Leonu Ljevaru koji je pokazao svoj potencijal".

Lijepo je što naši rukometaši igraju u svim dijelovima Hrvatske.

"To je na neki način bilo i očekivano. Neka igraju, samo neka igraju. Rukomet je u Hrvatskoj nacionalni sport. Imamo rezultate, hrvati vole rukometaše i bilo bi dobro da se igra u čim više gradova Lijepe naše. Rijeke su ovakve prilike da se može ovako lijepo uživati bez opterećenja. Bez pritiska službene utakmice. Najbolje je, najvažnije da mladi mogu vidjeti svoje idole, slikat se s njima, dobiti potpis. Da im se mogu potpisati na dresove i lopte. Drago mi je da se sljedeća utakmica igra u Osijeku. Hrvatska nije velika, ali je velika rukometna nacija. Očekujem istu atmosferu kao i u Zadru i otprilike isti rezultat. Moram reći da Švicarska nije loša reprezentacija, međutim i oni su bili na pola gasa. Mi smo ih dobro osujetili, dobro smo odigrali obranu i to je bilo u ovoj utakmici dovoljno za pobjedu. Očekujem sličnu utakmicu i u Osijeku u subotu", zaključio je Alvaro Načinović.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična ispovijest Alvara Načinovića u Maksanovom korneru: 'Zbrisao' sam iz JNA u zadnji čas. Pljuvali su me, a jedno je bilo baš jezivo'