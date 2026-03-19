Hrvatska nakon sedam godina u Zadru: Brončane junake čekaju 'kraljevi prvog poluvremena'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra prvu prijateljsku utakmicu protiv Švicarske. Utakmica se igra u Višnjiku, a s ovom utakmicom hrvatska rukometna reprezentacija vraća se nakon sedam godina u Zadar. Prijenos počinje na RTL-u 2 i Voyo u 17.00, a sve možete pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Prijateljska utakmica u Zadru 0 Hrvatska : 0 Švicarska

Hrvatski rukometaši pobijedili su Švicarce u Bernu rezultatom 29-26, da bi potom, po prvi puta u povijesti, doživjeli poraz u Luzernu sa 28-30.

Međutim, vratili su se u najvažnijem trenutku, pobijedivši ih u utakmici glavnog kruga Europskog prvenstva u Malmöu. Sada se pripremaju za četvrtu i petu utakmicu protiv Švicaraca u svega nekoliko mjeseci. Prvo će se susresti u Zadru, a zatim u Osijeku, kako bi uzvratili za dvostruko gostoprimstvo Švicaraca iz listopada prošle godine, kada su se pripremali za Euro na kojem su Hrvati osvojili brončanu medalju.

Švicarska je reprezentacija koja igra lijep, brz i lepršav rukomet, no koju muči jedan veliki problem. Branko Tamše, poznati rukometni trener iz Slovenije, ih je u šali u podcastu Maksanov korner, uoči utakmice naših rukometaša na Euru nazvao "prvacima prvog poluvremena".

"Oni uvijek odigraju stvarno lijepo, naprave zalihu od pet, šest, pa i devet razlike, i onda stanu", objašnjava Tamše. To im se dogodilo protiv Slovenije, kada su vodili s devet razlike i na kraju izgubili s tri razlike, ali i protiv Mađarske, gdje su prokockali vodstvo od sedam golova i jedva spasili bod.

"Kad ti se to dogodi više puta, uvuče se neki strah u glavu, ono 'zar ćemo opet?' i baš se to dogodi. To je sad problem u njihovim glavama."

Unatoč toj slabosti, opuštanja ne smije biti.

