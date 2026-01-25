Rukometni maestro otkriva veliku slabost Švicaraca: 'To je sad problem u njihovim glavama'

Europsko rukometno prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj zahuktava se do maksimuma, a u jeku rukometne groznice, cijenjeni slovenski rukometni trener Branko Tamše u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" analizira ključne dvoboje i daje svoju prognozu za nadolazeće izazove hrvatske rukometne reprezentacije. Od taktičkog majstorstva Dagura Sigurdssona protiv Islanda do "crnih rupa" idućeg protivnika Švicarske i nevjerojatne partije Francuza protiv Portugala, Tamše je ponudio dubinski uvid u zbivanja na Euru.

Vrijeme je za rukomet počinje u 19.50, utakmica Hrvatska - Švicarska u 20.30, a sve možete gledati na kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Švicarci su prvaci prvog poluvremena. Oni uvijek odigraju stvarno lijepo, naprave zalihu od pet, šest, pa i devet razlike, i onda stanu. Kad ti se to dogodi više puta, uvuče se neki strah u glavu, ono 'zar ćemo opet?' i baš se to dogodi. To je sad problem u njihovim glavama. Branko Tamše u Maksanovom korneru.

Hrvatska oduševila protiv Islanda, je li Sigurdsson povukao potez prvenstva?

Pobjeda Hrvatske protiv Islanda 30-29 bila je, prema općem dojmu, najbolja predstava hrvatske muške rukometne reprezentacije na prvenstvu dosad. Ključ se krio u radikalnim promjenama koje je povukao izbornik Dagur Sigurdsson. Ostavivši na tribinama Šimića, golmana Mandića i Klaricu, u vatru je od prve sekunde gurnuo Načinovića, Maraša i Slavića. Taj potez ostavio je i samog Tamšea pod upitnikom.

"Pitao sam se je li to bilo smišljeno već prije prvenstva, da protiv Islanda napadne ovako. Ako je to bilo tako pripremljeno i skriveno njegovim Islanđanima, onda skidam kapu do poda", komentirao je Tamše, dodavši kako je Sigurdsson, ako je potez bio i svojevrsni hazard, "stvarno imao nos".

Hrvatska je od prve sekunde nametnula fajterski ritam. Iako se vratar Slavić brzo ozlijedio nakon sudara sa stativom, na gol je stao Dominik Kuzmanović i, kako kaže Tamše, branio "jako dobro i jako zrelo kad je trebalo".

Agresivna i duboka 5-1 obrana sa Šušnjom i Mamićem potpuno je razoružala Islanđane, a napad je funkcionirao besprijekorno. S čak 83 posto realizacije šuta u prvom dijelu, hrvatske haubice, Maraš, Srna, Lučin i Cindrić, kako to opisuje Tamše, bombardirale su islandski gol.

"Otvorili su obranu Islanda kao konzervu riba, curilo je sa svih strana", slikovito je opisao Tamše.

Švicarci su opasni, ali imaju jednu veliku manu

Sljedeći protivnik Hrvatske je Švicarska, reprezentacija koja igra lijep, brz i lepršav rukomet, no koju muči jedan veliki problem. Tamše ih je u šali nazvao "prvacima prvog poluvremena".

"Oni uvijek odigraju stvarno lijepo, naprave zalihu od pet, šest, pa i devet razlike, i onda stanu", objašnjava Tamše. To im se dogodilo protiv Slovenije, kada su vodili s devet razlike i na kraju izgubili s tri razlike, ali i protiv Mađarske, gdje su prokockali vodstvo od sedam golova i jedva spasili bod.

"Kad ti se to dogodi više puta, uvuče se neki strah u glavu, ono 'zar ćemo opet?' i baš se to dogodi. To je sad problem u njihovim glavama."

Unatoč toj slabosti, Tamše upozorava da opuštanja ne smije biti. Hrvatska svaku utakmicu igra kao finale i nema pravo na pogrešku. Iskustvo i znanje s velikih natjecanja na strani su Hrvatske, ali rasterećeni i opasni Švicarci zahtijevat će maksimalnu koncentraciju svih 60 minuta. Pobjeda Hrvatske se očekuje, a svaki drugi ishod bio bi, prema riječima trenera, "jedno veliko iznenađenje".

Francuski izvanzemaljci i ludi dan derbija

Subotnji rukometni dan donio je nekoliko spektakularnih dvoboja. Njemačka je na krilima sjajnog vratara Andreasa Wolffa svladala Norvešku, dok je Danska u izravnom dvoboju uništila snove Španjolaca o polufinalu. Ipak, utakmica o kojoj se najviše pričalo bio je okršaj Francuske i Portugala. Galski pijetlovi odigrali su "atomski rukomet" i srušili rekord prvenstva po broju postignutih golova na jednoj utakmici, navodi Tamše i dodaje:

"Puno mi je bolje gledati 46-38 nego 19-18. Rukomet se igra za golove", istaknuo je Tamše, oduševljen napadačkom rapsodijom.

Francuze je nazvao "izvanzemaljcima", a njihovu igru opisao je kao oluju koja je pomela sve pred sobom.

"U dvorani u Herningu više nema paučine nakon onoga što je sijevalo sa svih strana", konstatacija je vašeg novinara s kojom se složio i Tamše.

Najljepši skok-šut na svijetu

U moru sjajnih poteza, posebno smo se s Tamšeom osvrnuli na igru francuskog vanjskog igrača Elohima Prandija, čiji skok-šut autor ovih redaka i voditelj podcasta Maksanov korner smatra najljepšim na svijetu.

"Prandiov škok šut je za slikanje, za kalendar. Fizička snaga, odraz, pravilno dizanje ruke i onda ona bomba koja sijevne. To je školski primjer kako učiti mladog igrača", zaključio je Tamše.

Na kraju razgovora, tehnički problemi nakratko su prekinuli vezu, što je navelo voditelja i gosta na duhovit zaključak. "Previše spominjemo Grenland pa su nas zamrznuli", našalio se Tamše, poželjevši Hrvatskoj za utakmicu sa Švicarskom rezultat od "plus pet do plus osam", baš kao što se nadamo i porastu temperatura.

