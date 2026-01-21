Bitno s Eura prolazi ispod radara! Lino Červar otvara oči naciji: 'Danci od nas trebaju učiti'

Lino Červar, najtrofejniji hrvatski rukometni izbornik ikad, u velikom intervjuu za Net.hr nudi dubinsku i beskompromisnu analizu Europskog rukometnog prvenstva, ali i cjelokupnog stanja u svjetskom rukometu. Od kritike rukometnih institucija i zastarjelih pravila do slavljenja taktičkih inovacija i novih mladih zvijezda, Červar je secirao sport koji, prema njegovim riječima, proživljava veliku krizu identiteta i organizacije...

"Dogodilo se dosta stvari koje su odjeknule malo drugačije. Sve je to bilo najavljeno u mojoj knjizi", kaže u uvodu razgovora Lino Červar.

Hrvatska večeras od 20.30 sati igra derbi za prvo mjesto u skupini E protiv domaćina Švedske. Zašto treba strahovati od suđenja i skandinavskog monopola? Červar nam je otkrio strašne i zabrinjavajuće vijesti: 'Situacija je alarmantna'

Knjiga koja mijenja sport i uvodi neuroznanost

Svoje teze Červar, dakle, temelji na principima iznesenim u vlastitoj knjizi "Rukomet – put do vrha i tajne uspjeha", koja je postigla nevjerojatan uspjeh i rasprodana je u samo nekoliko mjeseci, a već se priprema novo izdanje.

"To nije slučajno. Ne znam tko može u par mjeseci prodati 3-4 000 knjiga", ističe Lino.

Ono što je čini jedinstvenom, ističe, jest činjenica da ju je napisao kao aktivni trener, a ne znanstvenik, s ciljem da bude praktični vodič za sportaše u svim sportovima.

"Trebao bi je svaki sportaš imati, bilo da se radi o nogometu, košarci, rukometu, odbojci ili vaterpolu. Prodao sam tisuće i tisuće primjeraka, što znači da se unutra nalazi nešto vrijedno", objašnjava Červar, čiji su rad recenzirala i dva doktora znanosti, Jukić i Vuleta. Posebno je ponosan što je prvi u sport uveo principe neuroznanosti, o čemu je držao predavanja na Kineziološkom i Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a u planu je i Medicinski fakultet.

"To su velike stvari, velike promjene", naglašava.

Da njegove ideje imaju praktičnu primjenu, dokazuje i primjer izbornika Sjeverne Makedonije, Kirila Lazarova.

"Moju knjigu je dobro pročitao Lazarov. I on je s jednim vrhunskim igračem, Kuzmanovskim, koji je izrastao kod mene u klubu u Metalurgu i novom, drugačijom obranom držao na rubu eliminacije Portugal, koji je tukao jučer Dansku", priča Lino i dodaje kako je reprezentacija imala šansu pobijediti Portugal.

"Da onom lopta nije ispala iz ruke dva puta legao bi taj Portugal koji je pobijedio Dansku".

Proaktivna obrana kao ključ uspjeha

Upravo je taj taktički pomak, odmak od zastarjele 6-0 zone, u središtu Červarove analize. On tvrdi da je budućnost rukometa u kreativnom i proaktivnom razmišljanju, što je Sjeverna Makedonija na Euru i pokazala.

"Oni su proaktivno igrali obranu koju nitko nikad nije igrao, a koju ja sugeriram u knjizi. Time su potpuno zaustavili braću Costa i nisu im dozvolili da se razigraju. Upravo zato jer je Sjeverna Makedonija igrala proaktivno. Imamo dva načina proaktivne obrane, 5-1 obranu najmodernijeg tipa kojeg ja u knjizi sugeriram i ono što smo mi prije igrali 5-1 još tamo od 2003. - 2004. i ono protiv Francuza prošle godine na SP-u, kad smo ih dobili. To su dvije vrste 5-1 zone. Prijašnja klasična, opet jedinstvena naša Hrvatska", kaže Červar.

Taj pristup naziva demistifikacijom skandinavskog rukometa. Danska igra 6-0 obranu, a to je pase, demode, tvrdi Lino Červar.

"Žalosno je da netko sa 6-0 obranom bude prvak svijeta. Danas se traži kreativnost, nešto drugo. Samo proaktivna obrana i ništa drugo. Ona opstruira napad. Uf, što mi je drago što je Hrvatska u drugom krugu. Samo moramo pozitivno razmišljati. Možemo mi i sa Švedskom, imamo šanse, ne trebamo se mi nikog bojati."

Portugal je pokazao put, demonstrirao visoki nivo igre, pobijedivši Dansku u Herningu i ostavivši domaćine bez šanse za prolaz u drugi krug. S tri pobjede, Njemačka, Francuska i Portugal su osigurali dva boda, dok će Danska imati težak zadatak. Pokazali su nesigurnost u igri, što ih stavlja u opasnu situaciju, iako se, poznavajući njihov tim, teško može očekivati da neće uspjeti u Herningu. Portugal je i nakon crvenog kartona za Itturizu sredinom drugog poluvremena uspio održati prednost. Danci nisu imali odgovora, a posebno su briljirali Martim, Kiko Costa i Areia.

"Potvrdilo se ono što sam jedini rekao. Mi s ovih prostora ne možemo učiti od Danske. Danska može učiti od nas! Ako se sjećate Balićeve generacije, oni su nabijali kako su htjeli Dansku. Oni su si napravili pravila po svom odijelu, iskrojili su pravila na birokratski način i dobili nešto što je neuobičajeno u svijetu sporta, kolektivnih, da netko bude privilegiran stalnim domaćinstvom. To je strašno, to je smiješno, to je žalosno i tog nema nigdje."

Červar je posebno oštar prema vodećim rukometnim institucijama, prije svega EHF-u, koje optužuje za stvaranje velike krize u sportu. Najveći problem vidi u favoriziranju skandinavskih zemalja koje su postale gotovo stalni domaćini najvećih natjecanja.

Kriza vodstva, pravila i privilegirani Skandinavci

"To pokazuje veliku krizu rukometne institucije, IHF-a i EHF-a. To nije baš normalno. To apsolutno nema i nije sukladno olimpijskoj povelji. Da svi imamo neku šansu. Ne možemo mi imati istu šansu ako stalno održavaš velika natjecanja u Skandinaviji. Još bi im samo trebale Olimpijske igre i kompletirali bi sve. Zbog toga mislim da je velika kriza. A pravila da i ne govorimo. O tome ću malo kasnije. Idemo mi sad na tu 'famoznu' Dansku. Žalosno je da s jednom 6-0 obranom, koja je totalno demode, postaneš prvak svijeta. Danas se traži kreativnost, nešto drugo", u jednom dahu govori Lino Červar.

Dodatni problem vidi u zastarjelim i nejasnim pravilima te načinu suđenja. Smatra apsurdnim da suci usred utakmice uzimaju mikrofon kako bi gledateljima objasnili odluku o isključenju na dvije minute, dok ključne odluke koje odlučuju pobjednika, poput probijanja ili pasivne igre, ostaju plod subjektivne procjene.

"To je katastrofa, uzme sudac mikrofon u ruke i objašnjava zašto dvije minute, probijanje i takve stvari. Zašto ne objašnjavaju pasivnu igru, zašto, zašto nisu objasnili zbog čega je sudio probijanje?! To odlučuje utakmice. Amateri suci odlučuju što je pasivna igra, a treneri to kao ne znaju. Pa to je smiješno, ljudi se tome smiju, slušam malo što pričaju obični građani koji gledaju TV i prate rukomet! Čudom se čude, kakva je to razina. Želimo znati zašto jedna ekipa ima loptu četrdeset sekundi, a druga dvanaest. Zašto ne uvedemo semafore kao u košarci koji će odbrojavati napad? Ovo je 21. stoljeće", revoltiran je Červar i prelazi na tu proaktivnu 5-1 obranu koju je upravo Lino revolucionarno implemntirao u rukomet.

Kao primjer navodi i svoju Hrvatsku, koja je upravo s proaktivnom 5-1 obranom, ostvarivala najveće uspjehe.

"Proaktivnost i kreativno razmišljanje. Da smo igrali 6-0, nikada ne bismo bili srebrni, nikada, jer bi nas uništili vanjskim šutevima. S proaktivnom obranom koja opstruira napad, mi smo ih pobjeđivali."

Sličan su pristup, dodaje, primijenile i Španjolska te Slovenija, koja je dubinskom zonom, proaktivnom, inovativnom, uspjela nadoknaditi čak dvanaest golova zaostatka.

"Nikad Slovenija ne bi stigla 12 golova razlike da je igrala normalnu zonu. Slovenci su igrali proaktivnu obranu, opstruirali su igru Švicaraca i time su nadoknadili. Slovenci su ostali bez deset igrača koji su otkazali, a ja sam rekao kako je to snaga Slovenije, najbolja odluka. Ti mladi igrači pokazali su bez senatora izvanrednu igru. Ne kažem da će oni sad osvojiti turnir, ali su opasni".

Isto tako, Lino priča kako na ovom Euru vidi najezdu mladih igrača.

"Vidio sam Renārsa Uščinsa iz Njemačke, Marcusa Fisa iz Španjolske iz Španjolske. Nije samo u Španjolskoj Fis, tu je i novi fantastičan španjolski igrač Jan Gurri, pa Costa Martin i Costa Francesco iz Portugala koji su protiv Danske dominirali. Braća su sjajna, nema se tu što reći. Imamo Dodića Stefana koji je bio u Zagrebu, izvanredan igrač iz Srbije koji ima 22 godine.

Farski otoci su senzacija, a Srbija primjer balkanskog mentaliteta

Prvenstvo je, prema njemu, iznjedrilo nekoliko velikih iznenađenja, predvođenih Farskim otocima.

"Možemo biti sretni da nisu izborili drugi krug. Bili bi neugodni za sve. Oni su živa senzacija. Ta tri mlada igrača, kreativci, s fantastičnom tehnikom. 23 - godišni Elias Skipagøtu, 20-godišnji Óli Mittún i Teigum Hákun iz Fuschea koji ima isto kao i Skipagøtu 23 godine. Dečki su čudo. Da ih netko nauči igrati obranu, bili bi strah i trepet za svakoga. To je dokaz da ne pobjeđuje uvijek najbolja ekipa, nego ona koja ono što zna dovede do najviše razine."

Uz njih, ističe i Gruziju te Sjevernu Makedoniju kao primjere inovativnosti, proaktivne obrane, ali i Španjolsku koja se vratila s novim mladim igračima poput spomenutog Markusa Fisha.

"Gruzija je pokazala jako dobre stvari, za Gruziju smo mislili da nije takva. Gruzija je dobra reprezentacija. Sjeverna Makedonija, o njoj sam već pričao. Skromna reprezentacija sinovativnim pristupom kojim idu iznad svojih granica. Italija je velika opasnost, vrlo velika. Šteta što nije imala boljeg izbornika. Italija je isto s jednom proaktivnom obranom je mogla postići odlične rezultate. Španjolci su se vratili, strašno su se vratili, a sjetimo se koji su bili prije dvije godine na Euru. Pokazali su inovativnost, nove igrače, fantastične, spremni su i latentna su opasnost. Zapamtite ovo - ne pobjeđuje najbolji, nego onaj koji ono što zna dovodi do najviše razine."

S druge strane, kao velika razočaranja navodi Crnu Goru i Rumunjsku, od koje "ništa nije ostalo od nekadašnjeg trostrukog prvaka svijeta", te Poljsku i Češku.

"Nizozemska prosjek, Austrija solidna", izjavljuje Lino Červar.

Posebno se osvrnuo na Srbiju, čiji je poraz nakon velike pobjede nad Njemačkom nazvao "klasičnim primjerom našeg područja".

"Znao sam točno, nakon slavlja i fešte, komlimenata i fešte da naši ljudi s našim mentalitetom neće odigrati kako treba kad bude najvažnije. Trener to nije prevenirao, naš mentalitet. Ne smiješ prije kraja hvaliti ekipu i govoriti da je to najbolja utakmica u petnaest godina. To nije ništa, to je samo jedna utakmica, Kontinuitet je važan, a oni ga nisu imali i zato idu kući. Šteta, mogli su imati bolju reprezentaciju, mogli su biti bolji da imaju vođu. Vođa nije smio dozvoliti takav gaf i propust. Imali su drugi krug u svojim rukama. Mogli su izbaciti jednu Njemačku. Nijemci se, vidimo, vratili nakon šokantnog poraza od Srbije i u jednoj prekrasnoj utakmici su dobili Španjolsku. Nijemce nikad ne otpisivati, nikad. Sjetimo se samo kad su na OI eliminirali Francuze, a ono što su napravili Balić i ekipa, dva puta im uzeti zlato unutar 18 mjeseci, na SP-u u Portugalu 2003. i na OI u Ateni 2004., je stvarno za svaku pohvalu", zaključio je Lino Červar, čija analiza potvrđuje da rukomet vapi za svježim idejama, transparentnijim pravilima i novim, hrabrijim vodstvom.

