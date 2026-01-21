Sigurdsson sprema iznenađenje za posljednju utakmicu: Vraća mladu zvijezdu sa tribina

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson odlučio je povući novu kadrovsku potez uoči posljednje i najvažnije utakmice grupne faze Europskog prvenstva. Nakon pobjede nad Nizozemskom, islandski stručnjak napravio je promjenu u sastavu: Kako doznaje RTL Danas, Luka Lovre Klarica vraća se u zapisnik, dok će se na tribine preseliti Mateo Maraš.

Podsjetimo, u prethodnom susretu protiv Nizozemske izvan sastava su ostali Klarica i Veron Načinović, a njihova mjesta zauzeli su Ivano Pavlović te Zlatko Raužan. Sada se situacija ponovno mijenja, a Klarica se vraća u konkurenciju za nastup.

Hrvatska reprezentacija tako sa novim sastavom dočekuje rasplet skupine E. Nakon uvodnih pobjeda protiv Gruzije (32:29) i Nizozemske (35:29), izabranike Dagura Sigurdssona u srijedu očekuje derbi za prvo mjesto u skupini.

U Malmö Areni s druge strane stajat će domaćin Švedska, također bez poraza na turniru. Šveđani su prvenstvo otvorili pobjedom protiv Nizozemske (36:31), a potom su uvjerljivo svladali Gruziju (38:29), čime su potvrdili status jednog od glavnih favorita.

