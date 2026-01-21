Večer odluke u Malmöu: Kada i gdje gledati posljednje utakmice grupne faze

Europsko rukometno prvenstvo 2026., koje zajednički organiziraju Danska, Norveška i Švedska, ulazi u završnicu prvog kruga natjecanja. U srijedu, 21. siječnja, na rasporedu su posljednje utakmice skupine E koje će odlučiti konačan poredak i raspodjelu bodova za drugi krug, detalj koji bi kasnije mogao imati presudnu ulogu u borbi za polufinale.

Iako su putnici u iduću fazu već poznati, motivacije ne nedostaje. Posebno u večernjem terminu, kada Hrvatsku očekuje dvoboj koji nosi znatno veću težinu od samog rezultata.

Gruzija – Rumunjska (18.00, program RTL2 i platforma VOYO)

Program otvara susret Gruzije i Rumunjske. Iako obje reprezentacije iza sebe imaju poraze i ostaju bez plasmana dalje, dosadašnje utakmice pokazale su da je riječ o momčadima koje se ne predaju lako. Četiri susreta u skupini E donijela su borben i dinamičan rukomet, pa se i u ovom dvoboju očekuje ozbiljan tempo, idealna uvertira za ono što slijedi kasnije navečer.

Hrvatska – Švedska (20.30, program RTL i platforma VOYO)

Središnji događaj dana igra se u švedskom Malmöu. Hrvatska i domaćin Švedska odlučuju o prvom mjestu u skupini E i prijenosu izuzetno važna dva boda u drugi krug. Upravo ti bodovi mogu značajno olakšati ili otežati put prema polufinalu.

Izabranici Dagura Sigurdssona u ovaj dvoboj ulaze s jasnim ciljem, potvrditi stabilnu formu i iskoristiti trenutak u kojem momčad iz utakmice u utakmicu izgleda sve sigurnije. Šveđani, s druge strane, pred domaćom publikom traže priliku za iskorak i iskupljenje nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva 2025.

“Čeka nas utakmica koju smo svi priželjkivali. Igramo protiv domaćina, ali osjećamo da rastemo iz susreta u susret i jedva čekamo istrčati na teren”, poručio je Mario Šoštarić za RTL Danas.

Slično razmišlja i Zvonimir Srna:

“Napokon smo svi zabijali, dobili smo dodatno samopouzdanje. Mi smo viceprvaci svijeta, ali pritisak je ovoga puta na njima.”

Što slijedi nakon skupine?

U drugom krugu Hrvatsku, uz Švedsku, čekaju Slovenija, Island, Mađarska i Švicarska. Slovenija i Island prenose po dva boda, dok Mađarska i Švicarska kreću od nule, još jedan razlog zašto je večerašnji susret iznimno važan.

