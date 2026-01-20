FREEMAIL
POBJEDA DONOSI MIRAN SAN /

Glavaš uoči utakmice koja može usmjeriti drugi krug: 'Mi smo Hrvatska i možemo sve'

Hrvatska sutra igra posljednju utakmicu preliminarne faze europskog prvenstva, a na putu nam stoji Švedska. Možemo li u drugi krug otići kao prva momčad skupine donosi Donna Diana Prčić.

Iako su obje reprezentacije osigurale prolazak u drugi krug natjecanja njihov međusobni ogled može donijeti definirati puno toga u nastavku turnira.

"Može se reći da se 'odčepilo', svi smo zabili i dobili na samopouzdanju za preostale utakmice i jedva čekamo nastavak turnira... Mi smo viceprvaci svijeta, ali mislim da je pritisak ipak na njima (Šveđanima)", poručio je Zvonimir Srna.

"Nikog se ne trebamo bojiti. Mi smo Hrvatska i s ovakvim karakterom možemo sve", poručio je Filip Glavaš.

A koliko je Hrvatska ozbiljna prijetnja ukazuju i riječ iz Švedskog tabora. Švedski lijevi vanjski crnogorskih korijena Nikola Roganović upozorava svoje suigrače:

"Moramo sa 120 % ući u utakmicu i odigrati jako dobro obrambenu fazu jer znam da Hrvatske ima jako dobre igrače u napadu", poručio je Roganović, koji je otkrio kako su mu jako dragi dva naša kapetana - Domagoj Duvnjak i Igor Martinović.

Hoće li Hrvatska pobijediti i odškrinuti vrata polufinalu europskog prvenstva saznajte sutra od 20:30.

'Vrijeme je za rukomet' u srijedu počinje u 19.45, a utakmica Švedska - Hrvatska u 20.30. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

20.1.2026.
21:03
Sportski.net
