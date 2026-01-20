Obojao je modu u crveno i doveo je na najvišu razinu. Korkut: 'Opsesija mu je bila ženu učiniti lijepom'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POSLJEDNJI CAR VISOKE MODE

Svijet mode oprašta se od legendarnog dizajnera. Valentino Garavani preminuo je u 94 godini. Bio je simbol luksuza i glamura, a njegova "Valentino crvena" prepoznatljiva je cijelom svijetu. Po čemu će svijet još pamtiti utjecajnog modnog kreatora?

Obojao je modu u crveno i doveo ju na najvišu razinu. Elegancija i ženstvenost krasile su njegove kreacije, jer je i sam rekao da zna što žena želi – biti predivna.

"Kada stvaram, zamišljam vrlo mladu ženu, jednostavnu ženu, vrlo ženstvenu, glamuroznu i u isto vrijeme romantičnu," rekao je Valentino 9. listopada 2005.

Nakon duge bolesti, Valentino Garavani preminuo je u svom domu u Rimu, okružen voljenima, priopćila je njegova zaklada. Za sobom je ostavio neizbrisiv trag, koji njegov partner sažima u jednu riječ:

"Ljepota. Ljepota koja stvara ljepotu, ljepota koja pomaže, ljepota koja stvara kulturu," rekao je Giancarlo Giammetti, suosnivač modne kuće Valentino.

Valentino je nadživio svoje rivale, među kojima i Giorgia Armanija koji je preminuo u rujnu, pa su ga mnogi nazivali posljednjim carom visoke mode.

"Njemu je opsesija bila ženu učiniti lijepom i da se žena osjeća dobro u njegovoj kreaciji, da sve to bude raskošno i oku privlačno. Sjećam se jedne genijalne izjave moje omiljene modne urednice Liz Tilberg kad je rekla 'U idealnom svijetu svaka bi žena barem jednom odjenula Valentinovu haljinu'," rekao je modni analitičar Nenad Korkut.

Njegove kreacije odjenule su najveće zvijezde. Nezaboravna haljina Julije Roberts kada je 2001. osvojila Oscara bila mu je najdraža. Za princezu Elizabetu od Belgije izradio je vjenčanicu, a surađivao je i s hrvatskim manekenkama.

"Jedan veliki vizionar, bio je toliko jednostavna osoba, pun poštovanja prema svima, iznimno je cijenio sve ljude koji su radili u njegovoj modnoj kući," rekla je manekenka Faretta Radić.

"Mislim da on jednostavno voli žene. Voli ih odijevati, voli da izgledaju lijepo i glamurozno. Ali uvijek, istinski, izuzetno elegantno. Valentino je sam po sebi elegantna osoba, pa to ima smisla," rekla je supermodel Claudia Schiffer 17. studenog 2000.

Najviše će ga se pamtiti po njegovoj – a u svijetu najpoznatijoj – Valentino crvenoj boji.

"Inspirirana je bila sa operom Carmen koju je gledao kao mladić i rekao je da će u svakoj od svojih kolekcija imati barem jednu crvenu haljinu, i to je obećanje i izvršio," rekao je modni analitičar Nenad Korkut.

Od modnog velikana opraštaju se i slavni.

"Danas smo izgubili pravog majstora koji će zauvijek biti upamćen po svojoj umjetnosti," rekla je Donatella Versace.

"Cijenit ću naše zajedničke trenutke do kraja svog života," rekla je Elizabeth Hurley.

"Čini se kao kraj jedne ere. Duboko će mi nedostajati, kao i svima koji su ga voljeli. Počivaj u miru, Vava," rekla je Gwyneth Paltrow.

Iako se povukao u mirovinu još 2008. godine, do kraja je ostao simbol stila. I ljepote.