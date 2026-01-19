Duboko je volio jednog muškarca: Iako nisu opstali kao ljubavnici, ostali su doživotni partneri

Sve je počelo jedne vruće ljetne noći, 31. srpnja 1960. godine, u Rimu. Susret u kafiću na Via Veneto između mladog dizajnera Valentina i studenta arhitekture Giancarla Giammettija promijenio je tijek talijanske mode. Njihova romantična veza, koja je trajala dvanaest godina, prerasla je u jedno od najuspješnijih i najdugovječnijih partnerstava u povijesti. Dok je Valentino bio kreativni genij, Giammetti se pokazao kao poslovni vizionar koji je izgradio globalni brend.