Valentino Garavani /

Duboko je volio jednog muškarca: Iako nisu opstali kao ljubavnici, ostali su doživotni partneri

Foto: Anthony Wallace/anl/shutterstock Editorial/profimedia
Svijet mode oprostio se od jednog od svojih najvećih velikana.
1 /22
Sve je počelo jedne vruće ljetne noći, 31. srpnja 1960. godine, u Rimu. Susret u kafiću na Via Veneto između mladog dizajnera Valentina i studenta arhitekture Giancarla Giammettija promijenio je tijek talijanske mode. Njihova romantična veza, koja je trajala dvanaest godina, prerasla je u jedno od najuspješnijih i najdugovječnijih partnerstava u povijesti. Dok je Valentino bio kreativni genij, Giammetti se pokazao kao poslovni vizionar koji je izgradio globalni brend.

 

19.1.2026.
19:44
Matea Bahovec
Profimedia
