Čitatelji Net.hr-a savjetovali izbornika: "Trener zna kako igraju Šveđani..."

SVI SMO MI IZBORNICI /

Dan nakon velike pobjede naše rukometne reprezentacije nad Nizozemskom 35:29 i plasiranja u drugi krug Europskog prvenstva, momčad Dagura Sigurdssona okreće se prema novom, važnom dvoboju. Sutra igraju protiv jednog od domaćina - Švedske. Dobra je vijest da su svi zdravi uoči važnog susreta. Nakon ručka, treniraju u Malmö Areni. U videu pogledajte što su čitatelji Net.hr-a savjetovali izborniku...