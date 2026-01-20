Branko Tamše briljira u 'Maksanovom korneru': 'Putin i Trump će me zvati kako zaustaviti Dansku'

KRALJ /

Branko Tamše, ugledni rukometni stručnjak i trener Trimo Trebnja, gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" u kojem analizira dosadašnji tijek Europskog rukometnog prvenstva. U opširnom i dinamičnom razgovoru Tamše priča o nastupu Hrvatske i reprezentacija iz regije, secira igru najvećih favorita, ali i dijeli nekoliko ekskluzivnih priča iz svijeta sporta i svog privatnog života, u kojem je rukomet tema 24 sata dnevno.