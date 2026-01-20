FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJ /

Branko Tamše briljira u 'Maksanovom korneru': 'Putin i Trump će me zvati kako zaustaviti Dansku'

Branko Tamše, ugledni rukometni stručnjak i trener Trimo Trebnja, gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" u kojem analizira dosadašnji tijek Europskog rukometnog prvenstva. U opširnom i dinamičnom razgovoru Tamše priča o nastupu Hrvatske i reprezentacija iz regije, secira igru najvećih favorita, ali i dijeli nekoliko ekskluzivnih priča iz svijeta sporta i svog privatnog života, u kojem je rukomet tema 24 sata dnevno.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
15:28
Silvijo Maksan
Branko TamšeEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaSrbijaSlovenija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx