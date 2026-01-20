FREEMAIL
DOVIĐENJA /

Srbija doživjela bolan poraz, a onda im je 'spustio' i poznati rukometni insajder

Srbija doživjela bolan poraz, a onda im je 'spustio' i poznati rukometni insajder
Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

Nijemci su pobjedom nad Španjolskom prenijeli dva boda u drugu fazu, a Srbija je ispala

20.1.2026.
10:00
Sportski.net
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
Srpska rukometna reprezentacija imala je uistinu burno Europsko prvenstvo. U prvom su kolu upisali tijesni poraz od Španjolske da bi u drugom kolu iznenadili cijelu Europu i pobijedili Njemačku.

Čini se da su Srbi tada previše slavili i već se vidjeli u drugom krugu jer im je u posljednjem kolu Austrija nanijela bolni poraz i zatim se oprostili od Eura kada je Njemačka pobijedila Španjolsku. Rasmus Boysen, najpoznatiji rukometni analitičar i insajder nije propustio bocnuti Srbe.

Zašto Hrvatska ne igra kao na SP-u? Renato Sulić: 'Od Nizozemske i Gruzije stvorili smo bauk'

Naime, prilikom slavlja nakon pobjede nad Njemačkom čulo se iz usta srpskih reprezentativaca "Auf Wiedersehen" što je na svom X profilu objavio i Boysen, a onda nakon ispadanja Srbije napisao "Ovo nije dobro ostarjelo". Nijemci su pobjedom nad Španjolskom prenijeli dva boda u drugu fazu, a Srbija je ispala pa je pobjeda Srbije nad Njemačkom postala posljedično nevažna.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo se rijetko viđa: Srbija zabila gol, a onda je delegat nešto primijetio

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Srpska Rukometna Reprezentacija
