Imamo razloga za veselje, ali ako ovo ne popravimo - do medalje ne možemo

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Nizozemsku i plasirala se u drugi krug Europskog rukometnog prvenstva 2026. Hrvatska je tim plasmanom postala jedina reprezentacija koja je prošla prvi krug na 12 uzastopnih europskih prvenstava!

To je stvarno ogroman uspjeh, ali naši rukometaši znaju da se u ovoj zemlji, barem što se rukometa tiče, gledaju samo medalje. Do tog uspjeha ove godine nas čeka dugi put, a na tom putu moramo popraviti neke stvari jer puno je zabrinjavajućih stvari iz prve dvije utakmice protiv Gruzije i Nizozemske.

Pozitivno je što smo pobijedili. Je li to jedino pozitivno? Naravno da nije. Hrvatska je protiv Nizozemske kroz cijelu utakmicu djelovala kao pobjednička momčad i iako su nas Nizozemci držali u egalu veći dio utakmice, tko je uistinu pomislio da izabranici Dagura Sigurdssona neće pobijediti? Pobjednički mentalitet možda jest floskula, ali naša reprezentacija ima samopouzdanje koje prije 2025. na nekim prvenstvima nije imala i ovakvu utakmicu ne bi pobijedila - kao što recimo nije 2022. kada smo s Nizozemcima igrali 28-28.

Veseli nas Cindrić i strašno nam je potreban

Druga dobra stvar je napadački učinak naših glavnih vedeta. Ivan Martinović i Luka Cindrić naša su dva najjača imena i tako su se i postavili protiv Nizozemaca i bili najbolji na terenu, što nas iznimno veseli. Posebice kada je u pitanju Cindrić koji nam je, budimo iskreni, itekako dužan kada je riječ o reprezentativnom dresu i bit će ključan u našem putu prema medalji.

Bez zdravog i raspoloženog Cindrića, šanse nam itekako padaju. Možemo se samo nadati da će jedno prvenstvo u kontinuitetu biti zdrav.

Solidno djeluje i Hrvatska 5-1 obrana iako i to će morati biti bolje ako želimo pobjeđivati najjače ekipe počevši sa Švedskom u srijedu.

Bilo je tu i stvari koje ne štimaju.

Nakon prve pripremne utakmice protiv Njemačke, svi su ponavljali da se moramo brže vraćati u obranu i ne primati toliko golova iz tranzicije i brzog centra. Nakon druge utakmice protiv Njemačke opet je to bio najveći problem. Nakon Gruzije opet ista stvar, spori smo i ne vraćamo se dobro u obranu. Međutim, iako svi to vide i apostrofiraju, to se nije poboljšalo niti protiv Nizozemske i mogli bismo biti u velikom problemu već protiv Švedske ako stvarno ne možemo brže od ovoga.

Vratari moraju bolje

Druga stvar koja se mora poboljšati ako želimo do same završnice su vratari. Matej Mandić i Dominik Kuzmanović za sad su nam dužnici. Mandić je na 3 obrane iz 18 udaraca (16,7 posto) dok je Kuzma na 11 obrana iz 53 udarca (20,8 posto). Oba postotka su zabrinjavajuće niska. Kuzmanović je po broju obrana tek 24. vratar prvenstva. Sigurdsson se odlučio ostaviti Kuzmanovića na golu protiv Nizozemske i kad nije išlo, a razlog tomu bi mogao biti da želi dovesti Kuzmu u formu jer slabije igra u klubu i ovako ga želi vratiti na sto posto uoči velikih utakmica i to bi mogla biti dobra ideja. Problem bi mogao nastati ako mu ne krene uopće.

Bez vratara na preko 25 posto, medalja se ne može uzeti i to je jasno. Vremena za popravak ima. Mane vraćanja u obranu i loših vratarskih postotaka su velike, ali ne i ne rješive. Na prošlom prvenstvu nas je Sigurdsson oduševio svojim potezima u ključnim utakmicama. Vjerujemo da i ove godine ima asa u rukavu.

