Hrvatska prošla u drugi krug, a dobili smo i rješenje dvije uzbudljive skupine

Peti dan Europskog rukometnog prvenstva je iza nas. Bilo je itekako uzbudljivo, svjedočili smo novoj pobjedi Hrvatske, a dobili smo i rasplet dvije skupine.

Hrvatska je prošla u drugi krug! To je najvažnija stvar ovog petog dana. S 35-29 pala je Nizozemska u nimalo lakoj utakmici.

Ivan Martinović bio je najbolji strijelac Hrvatske s 9 golova iz 13 pokušaja, a Luka Cindrić je isto odigrao strašno dobru utakmicu. Njih dvojica su oduševili, ali čestitke svima. Teško je izdvajati ikog nakon tako velike pobjede. Zlatko Raužan četiri gola iz četiri pokušaja, Zvonimir Srna je zabio 6 golova.

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića i dobre i čvrste obrane.

U našoj skupini, pobjedu i prolaz su upisali i Šveđani. Gruzija je pala s 38-29. Šveđani su puno lakše nego Hrvatska riješili vrlo hrabre Gruzijce koji su bili u egalu prvih 20-25 minuta, ali onda se švedski stroj upalio, našli su rješenja za opake gruzijske pucače i počeli se odvajati krajem prvog dijela.

Felix Claar i Nikola Roganović su s po šest golova predvodili Šveđane, a Giorgi Tskhovrebadze s 11 golova Gruzijce.

Srbija ispala, Nijemci prenose dva boda, kao i Francuzi

Dobili smo rješenje skupine A. Srbija je, unatoč pobjedi protiv Njemačke u prošlom kolu, ispala s prvenstva. Srbi su izgubili od Austrije 26:25. Pobjeda bi im donijela prolaz, a ovako su ovisili o Španjolskoj i ostali kratkih rukava. Njemačka je cijelo vrijeme vodila protiv Španjolaca, nisu se uspjeli odvojiti na veću razliku, ali na kraju su pobijedili 34-32.

Nijemcima je tako poraz od Srbije ispao nevažan jer prenose maksimalna dva boda u drugu fazu, dok Španjolci također prolaze, ali bez bodova.

Riješila se i norveška skupina C. Branitelj naslova Francuska je u Oslu svladala Norvešku s 38-34 (20-17) te prenose dva boda u drugi krug. Francuzi se pokazuju odličnim na ovom prvenstvu i vjeruje se da samo oni mogu svladati Dansku. Protiv Norveške su vodili tijekom cijele utakmice na krilima Huga Descata (6) i Dylana Nahija (5). Sander Sagosen je s devet golova predvodio Norvežane. Norveška prolazi dalje s drugog mjesta i prenosi nula bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića