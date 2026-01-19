FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRESUDNI CEPELIN /

Pobijedili Njemačku pa ispali: Srbija doživjela gorki kraj

Srbija je ranije u skupini propustila veliku priliku za prolazak

19.1.2026.
22:19
Sportski.net
Mario M. Koberg/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srpska rukometna reprezentacija završila je nastup na Europskom prvenstvu već u grupnoj fazi, a posljednji udarac stigao je nakon pobjede Njemačke nad Španjolskom (34:32) u odlučujućem susretu skupine A.

Iako su Španjolci poraženi, taj rezultat značio je da Njemačka prolazi dalje kao prvoplasirana i u drugi krug prenosi dva boda, dok Španjolska ide dalje bez bodova. Srbija i Austrija ostaju ispod crte i završavaju natjecanje.

Nijemci su veći dio utakmice kontrolirali rezultat protiv Španjolske, a slavlje u završnici potvrdilo je da im je poraz od Srbije u ranijem kolu ostao bez ikakvih posljedica. Ključni igrač Njemačke bio je Renars Uščins s osam pogodaka, dok je kod Španjolaca prednjačio Jan Gurri sa sedam golova.

Srbija je ranije u skupini propustila veliku priliku za prolazak. Poraz od Austrije 26:25 pokazao se presudnim, jer bi pobjeda u tom susretu garantirala plasman u drugi krug. Ovako, srpski rukometaši Euro završavaju s jednom pobjedom – protiv Njemačke – te porazima od Španjolske i Austrije, što na kraju nije bilo dovoljno za nastavak natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je potez koji je izbacio Srbiju s Eura!

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026SrbijaNjemačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRESUDNI CEPELIN /
Pobijedili Njemačku pa ispali: Srbija doživjela gorki kraj