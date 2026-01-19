Pobijedili Njemačku pa ispali: Srbija doživjela gorki kraj

Srpska rukometna reprezentacija završila je nastup na Europskom prvenstvu već u grupnoj fazi, a posljednji udarac stigao je nakon pobjede Njemačke nad Španjolskom (34:32) u odlučujućem susretu skupine A.

Iako su Španjolci poraženi, taj rezultat značio je da Njemačka prolazi dalje kao prvoplasirana i u drugi krug prenosi dva boda, dok Španjolska ide dalje bez bodova. Srbija i Austrija ostaju ispod crte i završavaju natjecanje.

Nijemci su veći dio utakmice kontrolirali rezultat protiv Španjolske, a slavlje u završnici potvrdilo je da im je poraz od Srbije u ranijem kolu ostao bez ikakvih posljedica. Ključni igrač Njemačke bio je Renars Uščins s osam pogodaka, dok je kod Španjolaca prednjačio Jan Gurri sa sedam golova.

Srbija je ranije u skupini propustila veliku priliku za prolazak. Poraz od Austrije 26:25 pokazao se presudnim, jer bi pobjeda u tom susretu garantirala plasman u drugi krug. Ovako, srpski rukometaši Euro završavaju s jednom pobjedom – protiv Njemačke – te porazima od Španjolske i Austrije, što na kraju nije bilo dovoljno za nastavak natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je potez koji je izbacio Srbiju s Eura!