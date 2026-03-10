Stiže gotovo 300 stanova za priuštivi najam, evo gdje će se graditi dodatnih 600

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je u utorak gradilište stambeno‑poslovne zgrade s gotovo 300 stanova za priuštivi i socijalni najam u Podbrežju, najavivši završetak radova u prvoj polovici 2027. kada će u svoje domove useliti oko tisuću sugrađana.

Tomašević je rekao da je to u ovom trenutku najveća stambena zgrada priuštivog stanovanja u Zagrebu. Vrijedna je oko 42 milijuna eura i u potpunosti je financirana iz gradskog proračuna u suradnji s Europskom investicijskom bankom.

Naglasio je i da u tom naselju završavaju dječji vrtić, a u planu je gradnja još jednog vrtića i škole.

Stanovi i u Svetoj Klari te Borovju

Najavio je da pripremaju i druge projekte priuštivog najma u Zagrebu, u Podbrežju će se izgraditi još jedna zgrada s oko 150 stanova, u Svetoj Klari s oko 100 stanova te u Borovju s oko 600 stanova. Radit će se i društvena infrastruktura.

Upozorio je da se Zagreb kao i ostatak Hrvatske, a kao i mnogi europski gradovi suočava s ozbiljnim problemom stanovanja, a što je prepoznato i imenovanjem prvog povjerenika Europske komisije za stanovanje.

Praznih stanova u Zagrebu između 55.000 i 80.000

Istaknuo je da u Zagrebu imaju nedovoljno stanova za priuštivi i socijalni najam, a u isto vrijeme i jako puno praznih stanova, po službenim podacima Ministarstva prostornoga uređenja to je oko 55.000 stanova, a prema podacima HEP-a i nekih drugih institucija čak i preko 80.000.

"Nećemo uspjeti riješiti krizu stanovanja u Zagrebu i ostatku Hrvatske ukoliko u isto vrijeme ne stavimo u funkciju sve ove prazne stanove koji se ne koriste", poručio je Tomašević.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je da na portalu vrtici.zagreb.hr imaju novi modul koji se odnosi na podnošenje zahtjeva roditelja za sufinanciranje cijene vrtića.

Tomašević nije htio komentirati prozivke oporbenih zastupnica nezavisne Dine Dogan i HNS-ove Ivke Odvorčić vezano za projekt uređenja Branimirove tržnice, a za obnovljenu tržnicu Vrapče rekao je da nije istina da zjapi prazna jer je koristi niz zakupnika, a adaptirat će se oni prostori koje treba adaptirati.

Komentirajući da se nakon dvije godine Enimarku Ponjeviću vraćaju svi konji, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da nije točno da mu se vraćaju konji nego je sud naložio da mora doći po svoje konje. Podsjetio je da je Ustanova za upravljanje sportskim objektima sedam puta oglašavala da vlasnici konja dođu po konje, Ponjević se ni jednom nije oglasio a onda ga je Grad tužio i sud je sada presudio u korist Grada.

