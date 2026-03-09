Kvadrat novogradnje skuplji 12 posto, u Zagrebu čak 16 posto: 'Rast je kontinuiran'

Lani je prodano i kupljeno gotovo 120 tisuća stanova, njih gotovo 20 tisuća manje nego godinu prije, pokazuju najnoviji podaci Porezne uprave. Iako je prodaja pala, cijene rastu.

Još stanovi nisu ni izgrađeni, a već su svi prodani. Nalazimo se u Svetoj Klari - ova zgrada udaljena je oko pola sata vožnje od glavnog zagrebačkog trga ili desetak minuta od Arene Zagreb.

Agentica za nekretnine, Jelena Ivančić, kaže: "Stanove smo prodavali u proljeće 2024. godine tada se sve prodalo po cijeni 2600. Ta cijena - i dalje ljudi zovu jer vide vani oglasnu ploču, ali danas bi cijena bila 3300 do 3500."

A kako rast cijena stanova izgleda u praksi najbolje se vidi konkretnom primjeru.

Tržište ispred statistike

Ovih je 70 metara četvornih 2024. koštalo 197 tisuća eura, a danas bi ga platili više od 250 tisuća.

Da cijene rastu, potvrđuju i podaci Državnog zavoda za statistiku. U 2025. porasle su 12 posto u odnosu na godinu ranije, samo u Zagrebu čak 16 posto. Primjerice, 2023. prosječna cijena kvadrata novogradnje iznosila je oko 2600 eura.

Godinu nakon cijena metra četvornog skočila je na 2900 eura da bi 2025. cijena premašila 3000 eura. No stručnjaci upozoravaju –tržište često osjeti i puno ranije ono što statistika pokaže.

"Rast cijena je kontinuiran, u Državnom zavodu za statistiku ako će pratiti naše novogradnje će se tek vidjeti ono što smo već realizirali prije pa će Zavod za statistiku prezentirati to javnosti za pola godine kad bude glavni kupoprodajni ugovor ili kroz godinu, ovisno koliko ljudi čekaju novogradnju", kaže Ivančić.

Prošle su godine izdane 932 građevinske dozvole, a godinu ranije 931.

Poskupjela i starogradnja

Ne poskupljuje samo novogradnja. Prema podacima državnog zavoda za statistiku poskupjela je i starogradnja - 14 posto.

"Starogradnja prati novogradnju, onako laički na terenu kada ste sa ljudima, svaki će vlasnik nekretnine referirat se da u njegovom kvartu novogradnja košta toliko pa da za starogradnju traži toliko", kaže agentica Ivančić.

