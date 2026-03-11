FREEMAIL
'ČUDOVIŠTE IZ ORMARA' /

Otišla je na popularan tretman, pa su joj usne eksplodirale: Izgledala je baš zastrašujuće

Otišla je na popularan tretman, pa su joj usne eksplodirale: Izgledala je baš zastrašujuće
Foto: TikTok

Otišla je na popularni estetski tretman kako bi usnama dala prirodniju boju, no umjesto očekivanog rezultata doživjela je neugodno iznenađenje koje je šokiralo milijune korisnika na TikToku

11.3.2026.
18:39
Antonela Ištvan
TikTok
Lip blushing je estetski tretman polutrajne šminke za usne. Riječ je o postupku u kojem se pomoću vrlo tanke iglice i posebnih pigmenata u površinski sloj kože unosi boja kako bi usne dobile prirodniju, svježiju i ujednačeniju nijansu.

Iako mnoge žene ovaj zahvat odrade bez ikakvih problema, ponekad se mogu pojaviti i neželjene reakcije. Kod nekih osoba nakon tretmana dolazi do jače iritacije, oticanja ili čak alergijske reakcije na pigment koji se koristi tijekom postupka.

Jedna od onih koja je svoje iskustvo odlučila javno podijeliti je Amerikanka Emily. Na TikToku je objavila video koji je u vrlo kratkom roku postao viralan i prikupio milijune pregleda.

@em.neum UPDATE IS POSTED W RESULTS!!! 🫶🏼🫶🏼 the swelling 😦 i love my healed results tho ✨ #lipblush #tattoo #beauty #medspa #fyp ♬ son original - out of context hannah montana

'Čudovište iz ormara'

U videu je ispričala kako se odlučila na lip blushing jer su njezine usne bile vrlo blijede pa je željela postići prirodniju boju i svježiji izgled.

No, umjesto očekivanog rezultata, situacija se brzo zakomplicirala. Nakon tretmana njezine su usne počele snažno oticati i postale su znatno veće nego što je očekivala. Oteklina je bila toliko izražena da se Emily kroz šalu usporedila s likom iz crtića “Čudovište iz ormara”.

@em.neum update‼️ #lipblush #filler #medspa #fyp ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Korisnici zgroženi

U komentarima ispod videa ubrzo su se javili brojni korisnici. Dok su jedni priznali da su ostali potpuno šokirani prizorom i napisali kako bi se, da se njima to dogodilo, vjerojatno danima skrivali od ljudi, drugi su odlučili podijeliti i vlastita iskustva s ovim estetskim tretmanom.

"Imala sam masku na licu dok otok nije splasnuo", "Nosio bih masku", "Ja bih nosila masku na posao i pravila se bolesna", "Hrabro što ideš na posao", "Moramo početi voljeti sebe", "Zašto su ti to učinili…", "O, Bože, molim te, reci mi da sada izgleda dobro", pisali su joj.

komentara
