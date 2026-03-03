Vladin plan za mlade digao Hrvatsku na noge: 'Stan od 18 kvadrata? To je ćelija s mašnom!'

Prijedlog Vlade o uvođenju takozvanih 'mikrostambenih jedinica' od svega 18 četvornih metara, namijenjenih kao priuštivo rješenje za mlade, pokrenuo je lavinu reakcija diljem Hrvatske. Dok vlasti plan predstavljaju kao pragmatičan odgovor na stambenu krizu, javnost je podijeljena.

Nigdje ta rasprava nije bila življa nego na hrvatskom Redditu, gdje je jedna objava sažela frustracije, nade i cinizam mnogih građana suočenih s idejom života u 'kutiji za cipele'.

Objava je krenula od naizgled bezazlene rečenice jedne arhitektice u medijima: "Osobno ne bih imala ništa protiv života u 18 m2". Autor objave na Redditu tu je izjavu nazvao "fascinantnom" i dokazom da se javnost polako priprema na normalizaciju života u minimalnim uvjetima.

Kao snažan kontrast, podsjetio je na podatak da je još 1912. godine Ministarstvo zdravstva Velike Britanije preporučilo da kuće ne bi smjele biti manje od 74 kvadrata radi očuvanja mentalnog zdravlja. Iako se vjerojatno referirao na nešto kasniji, ali utjecajan izvještaj Odbora Tudora Waltersa iz 1918., poanta je ostala ista: prije više od jednog stoljeća, standardi za dostojanstven život bili su znatno ambiciozniji.

'Kutija za cipele' ili nužno rješenje?

Rasprava koja je uslijedila brzo je pokazala duboku podjelu u stavovima. Za mnoge komentatore, 18 kvadrata nije stan, već "krletka". Jedan od najpopularnijih komentara ističe da je takva kvadratura "izuzetno omalovažavajuća za mlade ljude" te da može proći jedino u studentskim domovima gdje se dijele zajedničke prostorije. Drugi su bili još oštriji, opisujući ideju kao "zatvorsku ćeliju s mašnom". Mnogi su se pitali što uopće stane u takav prostor.

"Moja kupaonica je devet kvadrata i tijesna je", napisao je jedan korisnik, dok su drugi isticali praktične probleme poput nedostatka prostora za kuhanje, primanje gostiju ili odvajanje prostora za spavanje od dnevnog boravka.

S druge strane, pojavili su se i pragmatičniji glasovi. Neki korisnici smatraju da je za samca na početku karijere ili studenta takav prostor sasvim prihvatljiv, pogotovo ako je alternativa život s roditeljima do tridesete godine, što je u Hrvatskoj čest slučaj. "Živio sam u stanu od 21 kvadrata s curom i ne mogu reći da nam je išta falilo", podijelio je jedno iskustvo korisnik. Drugi su istaknuli da je takav stan dobar "kickstart u solo životu" uz minimalne troškove, pogotovo ako je dobro dizajniran i funkcionalan. Ipak, i oni se slažu da je to isključivo privremeno, a ne dugoročno rješenje.

Od švedskih zajedničkih prostora do hrvatske realnosti

Jedan od najkonstruktivnijih smjerova rasprave dotaknuo se pitanja kako bi takvi mikrostanovi mogli funkcionirati u praksi. Korisnik koji je živio u Švedskoj opisao je model gdje zgrade često imaju zajedničke prostore koji se mogu rezervirati za druženja, praonice rublja i druge sadržaje. Time se nadoknađuje nedostatak prostora u samom stanu i potiče zajednica. Ideja je naišla na odobravanje, ali i na dozu hrvatskog pesimizma.

"Nema toga, jer se umjesto tog prostora može napraviti još jedan stan i prodati", cinično je zaključio jedan komentator, dodajući kako je država zakonom morala propisati i parkirna mjesta jer ih investitori inače ne bi gradili.

Na kraju, rasprava na Redditu oslikala je širi društveni sukob. S jedne strane je Vladin plan, predstavljen kao rješenje za gorući problem nedostatka stanova, a s druge bojazan građana da se ekonomska nužda koristi za trajno snižavanje standarda življenja.

Dok jedni u 18 kvadrata vide priliku za samostalnost, drugi vide samo simbol neuspjeha društva da svojim mladima osigura dostojanstven početak.

POGLEDAJTE VIDEO Hrvati na računima imaju više od 30 milijardi eura: Zašto štede, a ne ulažu?